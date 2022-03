“LA GUERRA FINIRÀ IL 9 MAGGIO” - SECONDO L’INTELLIGENCE UCRAINA, I SOLDATI RUSSI SAREBBERO STATI INFORMATI DAI LORO SUPERIORI CHE IL CONFLITTO IN UCRAINA DOVREBBE FINIRE ENTRO QUELLA DATA - IL GIORNO SCELTO NON È CAUSALE: IL 9 MAGGIO MOSCA FESTEGGIA LA “GIORNATA DELLA VITTORIA” SULLA GERMANIA, NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE. A CUI LA PROPAGANDA DI PUIN UNIREBBE QUELLA IN UCRAINA (CHE IN REALTÀ, OGNI GIORNO CHE PASSA, SOMIGLIA SEMPRE PIÙ A UNA SONORA SCONFITTA)

Ci sarebbe la data della fine di questo maledetto conflitto. I soldati russi sarebbero stati informati dai loro superiori che la guerra in Ucraina terminerà il 9 maggio. A rivelarlo l'intelligence ucraina a Sky News, che aggiunge qualche dettaglio in più sul giorno in cui le truppe si ritireranno.

La data infatti non è casuale. Il 9 maggio Mosca festeggia la "Giornata della vittoria", ovvero la vittoria sulla Germania nella seconda guerra mondiale. Quest'anno ricorre il 77esimo anniversario e tra gli analisti inizia a farsi largo l'idea che Vladimir Putin voglia festeggiarlo unendoci la "vittoria" in Ucraina.

Ne sono convinte anche diverse fonti russe, che avrebbero la "ragionevole speranza" che lo zar sia intenzionato "a far rientrare le truppe entro la fine di aprile". Un modo per chiudere il conflitto con tanto di festeggiamenti in piazza Rossa e aumentare la classica retorica dei "successi degli eroici militari russi".

Altrimenti, "trovarsi il 9 maggio in piena guerra – spiegano ancora all'Adnkronos – sarebbe un brutto colpo di immagine". D'altronde il consenso russo nei confronti del presidente è sempre più basso e rischia di andare peggiorando.

Nonostante le varie indiscrezioni, non si placano i timori. L'amministrazione Biden è sempre più preoccupata dalla possibilità che il presidente russo possa diventare ancora più violento a causa delle sanzioni arrivate, e in arrivo, ma anche a causa della resistenza da parte ucraina.

Lo confermano alcuni funzionari americani citati dall'agenzia Bloomberg, secondo i quali la tendenza di Putin sarebbe quella di intensificare gli attacchi invece di tirarsi indietro quando si sente messo alle strette.

Fra le opzioni proprio l'uso di armi chimiche e armi nucleari tattiche a cui gli Stati Uniti hanno già assicurato: "Risponderemo". Eppure la polemica non è destinata a placarsi, visto che a un'accusa americana ne segue una russa. Mosca infatti controbatte ricordando che il figlio del presidente Joe Biden, Hunter, potrebbe essere coinvolto nella gestione di laboratori per lo sviluppo di armi biologiche in Ucraina.

