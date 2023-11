“LA GUERRA DI GAZA? PER NETANYAHU E MINISTRI ESTREMISTI RELIGIOSI È UN CORRIDOIO PER CREARE IL CAOS” – L’EX PREMIER EHUD OLMERT MENA DURO SUL PREMIER ISRAELIANO: “VOGLIONO APPROFITTARNE PER BUTTARE ALL’ESTERO I PALESTINESI DEI TERRITORI OCCUPATI E QUINDI ANNETTERLI ALLO STATO EBRAICO. PER LORO ANCHE GLI ARABI ISRAELIANI DOVREBBERO ESSERE SCACCIATI. RISCHIAMO LA GUERRA REGIONALE PER QUESTI MESSIANICI CRIMINALI. SE VOGLIAMO ESISTERE COME STATO DEMOCRATICO DOBBIAMO SEPARARCI DAI PALESTINESI E…”

Estratto dell'articolo di Lorenzo Cremonesi per il "Corriere della Sera"

EHUD OLMERT

«Corriamo il pericolo gravissimo che Benjamin Netanyahu e i suoi alleati fanatici approfittino della crisi di Gaza per scacciare i palestinesi da tutti i territori occupati. Rischiamo la guerra regionale per questi messianici criminali».

A 78 anni Ehud Olmert parla a cuore aperto. «Dobbiamo fermarli, vanno anche contro la maggioranza degli israeliani, mi appello alla comunità internazionale che ci aiuti a farlo», esclama colui che per lungo tempo è stato tra i leader della destra nazionalista del partito Likud.

Ex sindaco di Gerusalemme dal 1993 al 2003, premier dal gennaio 2006 all’aprile 2009, volle l’operazione Piombo Fuso contro Hamas a Gaza terminata nel gennaio 2009, ma cercò anche un compromesso con Abu Mazen sino a promettere la divisione di Gerusalemme. Fu infine costretto a dimettersi dopo esser stato condannato al carcere per corruzione.

Netanyahu e il suo governo una minaccia per Israele?

«Certo, lui e ministri estremisti religiosi come Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir non considerano la guerra di Gaza come un modo per distruggere Hamas, bensì come un corridoio per creare il caos, la fine dei tempi che per loro è parte di un disegno divino, approfittarne per buttare all’estero i palestinesi dei territori occupati e quindi annetterli allo Stato ebraico. Per loro anche gli arabi israeliani dovrebbero essere scacciati».

La soluzione?

«Israele deve annunciare subito che alla fine della battaglia contro Hamas è disposto a ritirare le truppe da Gaza a favore dell’arrivo di una forza di pace internazionale, destinata ad assumere il controllo per un tempo limitato. Va poi reso noto che noi siamo pronti a riprendere i negoziati per la partizione della terra e la creazione di uno Stato palestinese. Ora più che mai è necessaria una soluzione politica. Solo così la comunità internazionale potrà sostenere la nostra battaglia contro Hamas».

Che tipo di forza internazionale?

«Per esempio quella che comprende le truppe Nato, con il contingente italiano, nel Libano meridionale».

Quindi smantellare le colonie ebraiche della Cisgiordania?

«Assolutamente sì. Noi ci terremo circa il 4,4 per cento delle terre occupate nel 1967, specie quelle nella zona di Gerusalemme e compenseremo i palestinesi con altre terre.

Hanno tutti i diritti di avere la loro capitale a Gerusalemme est […]».

Ma lei sa bene che oggi lo Stato palestinese è impossibile, le colonie ebraiche sono ovunque e Abu Mazen è debole, corrotto, marginalizzato.

«Se vogliamo esistere come Stato democratico dobbiamo separarci dai palestinesi. Non abbiamo alternativa: non vogliamo l’apartheid, non vogliamo l’espulsione forzata, vogliamo il nostro Stato più piccolo ma sicuro».

