“HA FATTO TESTAMENTO PER TUTELARE LA SUA FAMIGLIA QUEER” – È NELLE MANI DELL’AVVOCATO CATHY LA TORRE LA LETTERA CON LE ULTIME VOLONTÀ DI MICHELA MURGIA - AI “FIGLI DELL’ANIMA” HA LASCIATO LA CASA IN CUI ABITAVA, MA A UNO DI LORO, ALESSANDRO GIAMMEI, VANNO GLI SCRITTI DELL’ATTIVISTA: SARÀ LUI A DOVERSI OCCUPARE DELLA LORO PUBBLICAZIONE – A GIUGNO LA SCRITTRICE PARLAVA DEL TESTAMENTO: “IL GUARDAROBA VA A CHIARA TAGLIAFERRI, GIOIELLI E BIGIOTTERIA A PATRIZIA…”

1. MICHELA MURGIA, LA LETTERA CON LE ULTIME VOLONTÀ E IL TESTAMENTO: ECCO A CHI LASCIA LA SUA EREDITÀ MAGGIORE

MICHELA MURGIA

Michela Murgia se ne è andata e ha deciso di lasciare alla sua famiglia queer una lettera in cui ha confidato le sue ultime volontà. […] ha deciso di lasciare un ultimo saluto ai figli e ai suoi cari, con una lettera che adesso è in mano all'avvocato bolognese e sua amica intima, Cathy La Torre, conosciuta su social con il nome "Avvocathy", alla quale ha affidato anche il suo testamento.

[…] L'avvocato La Torre, alla quale ha affidato la sua lettera con le ultime volontà e il testamento ha dichiarato: «Ha scelto di fare testamento e da mesi abbiamo lavorato per tutelare la sua famiglia queer.

Lo abbiamo fatto insieme e sempre pubblicamente come battaglia politica. Michela ci ha mostrato che tutelare le forme relazionali non tradizionali ma che sono comunque famiglie è oggi una battaglia politica urgente e aggiungo, dal canto mio, anche una battaglia giuridica fondamentale. Ha fatto testamento e predisposto tutto per tutelare una famiglia che lo Stato non tutela».

MICHELA MURGIA

Michela Murgia pare abbia voluto lasciare la casa in cui abitava ai suoi figli dell'anima, Raphael Luis, Francesco Leone, Riccardo Turrisi e Alessandro Giammei.

A quest'ultimo dovrebbero andare anche gli scritti dell'attivista, la sua eredità più grande. Alessandro Giammei, docente all'università di Yale, dovrà occuparsi della cura e della pubblicazione futura dei libri che Michela ha scritto in questi mesi, dove porta avanti la sua filosofia e la rivoluzione queerness che non finirà con lei. […]

MICHELA MURGIA IN OSPEDALE

2. MICHELA MURGIA, IL TESTAMENTO: «IL GUARDAROBA VA A CHIARA TAGLIAFERRI, GIOIELLI E BIGIOTTERIA A PATRIZIA»

[…] Del suo testamento ha parlato nell’intervista rilasciata il giugno scorso al direttore di Vanity Fair, Simone Marchetti, un testamento redatto appunto insieme a Cathy La Torre e alla presenza di Claudia, mamma di uno dei suoi figli dell’anima, Raphael, proprio per «decidere insieme anche le cose dei ragazzi», ha dichiarato allora Murgia. […]

«Tutto il mio armadio va in capo a Chiara Tagliaferri, che lo distribuirà a seconda delle sue scelte – ha poi continuato Murgia –. Patrizia avrà il patrimonio di gioielli e bigiotteria».

michela murgia al suo matrimonio

[…] «La cosa buffa è stata la richiesta di Alessandro – ha poi aggiunto nel corso dell’intervista –. Un elenco in cui mi ha detto: voglio i tuoi computer, le password dei tuoi account, il titolo di cavalierato francese e la pennetta usb con tutte le giocate nella community.

Chiara Valerio invece non ne vuole sapere niente, lei è nella fase rifiuto, dice: “Io voglio trattarti da viva fino all’ultimo giorno, io voglio far finta che questi preparativi verso la morte non esistano”. È il suo modo di proteggersi dal pensiero della perdita».

