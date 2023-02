“GLI HA FIRMATO 137 RICETTE, CONOSCEVA IL BOSS” – ALFONSO TUMBARELLO, IL MEDICO DI BASE DI MATTEO MESSINA DENARO, È STATO ARRESTATO PERCHÉ “AVREBBE VISITATO IL LATITANTE PIÙ VOLTE” – PER IL GIP, IL DOTTORE CONOSCEVA BENISSIMO IL VERO BONAFEDE: IL PRESTANOME HA TENTATO PIÙ VOLTE DI SCAGIONARE TUMBARELLO RACCONTANDO DI AVER PRESO LUI LE RICETTE PER IL BOSS. MA È STATO SBUGIARDATO DALLA SEGRETARIA CHE HA AMMESSO: “MAI VISTO, FORSE UNA VOLTA…”

1. ARRESTATO IL MEDICO DI MESSINA DENARO "CONOSCEVA IL BOSS, GLI HA FATTO 137 RICETTE"

Riccardo Arena Giuseppe Legato per “la Stampa”

alfonso tumbarello

[...] Alfonso Tumbarello, medico di base ultrasettantenne, è stato arrestato ieri dai carabinieri del Ros. Ha garantito prescrizioni a Messina Denaro («Almeno 95 per la somministrazione di farmaci e almeno 42 per analisi ed esami diagnostici»), formalmente intestate ad Andrea Bonafede, nato a Campobello di Mazara il 23 ottobre 1963 e già arrestato nelle scorse settimane.

Per Tumbarello «ci sono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - scrive il gip - e la sua posizione nell'indagine è «ancor più melliflua e sfuggente perché celata attraverso lo svolgimento di una nobile professione». Risponde di concorso esterno in associazione mafiosa. In cella pure un altro Andrea Bonafede, cugino omonimo del prestanome che ritirava le prescrizioni compilate dal medico condotto.

matteo messina denaro

Tumbarello – si legge agli atti - «ha personalmente visitato il paziente Messina Denaro, raccolto l'anamnesi, indicatogli un percorso terapeutico, poi seguito con estrema attenzione, prescritto in più di un centinaio di occasioni farmaci e analisi mediche, per patologie molto gravi, di cui effettivamente soffriva e soffre Messina Denaro, intestandole ad uno proprio assistito che in realtà godeva di ottima salute e lui ne era consapevole». […]

2. CARTE FALSE PER GLI INTERVENTI E 137 RICETTE IN DUE ANNI «COSÌ IL BOSS DA CASA CONTINUAVA A COMANDARE»

matteo messina denaro

Alfio Sciacca per il “Corriere della Sera”

[…] Il primo intervento chirurgico a cui si è sottoposto il boss «è stato reso possibile grazie alla falsa scheda formata da Tumbarello il 5 novembre 2020 a nome Bonafede nella quale ha dato atto di aver eseguito personalmente un’accurata anamnesi e valutazione clinica del paziente...». Documento che, secondo i magistrati, « prova in modo incontrovertibile che ha visitato più volte Messina Denaro (e non già il suo assistito Bonafede) e ne è divenuto stabile interlocutore del lungo percorso terapeutico».

Del resto, ravvisa il gip, il medico conosceva benissimo il vero Bonafede «non fosse altro perché entrambi appartenenti alla piccola comunità di Campobello e il cui stato di salute era palesemente incompatibile con quanto invece documentato dal percorso clinico».

sospensione alfonso tumbarello massoneria grande oriente d italia

Durante l’interrogatorio Andrea Bonafede (il prestanome del boss) ha provato in tutti i modi a scagionare il medico sostenendo di «... essersi recato di volta in volta da Tumbarello per avere le ricette destinate a Messina Denaro e che il medico era convinto che fossero per lui». Ma è stato clamorosamente smentito persino dalla segretaria del medico che ha raccontano di non averlo mai visto nello studio («forse una volta 17 anni fa» ha dichiarato la donna).

la foto con sigaro e cognac di matteo messina denaro

