“Ha iniziato a farmi domande molto intime, non so cosa gli sia passato per la testa”. Così l’attrice ricorda il potentissimo produttore di Hollywood che sta scontando 39 anni di reclusione per stupro e violenza sessuale. Il caso Weinstein, come è noto, scoppiò nell’ottobre 2017, quando il “Re di Hollywood” fu finalmente smascherato […]

Laetitia Casta, 45 anni, ha ricordato di aver conosciuto Weinstein anni fa, al festival di Cannes, ben prima dello scandalo. “Parliamo di cinema, di lavoro, ma poi lui inizia a farmi certe domande sulla mia vita privata, quindi gli dico subito che nella mia vita c’è un uomo e gli mostro le foto dei miei figli”, ha raccontato.

“Non so cosa gli sia passato per la testa, ma in casi come questi sono subito molto chiara. È nei miei geni, di fronte a situazioni complicate sono sempre riuscita a riprendermi, ma non è così per tutte. L’influenza che Harvey Weinstein ha potuto esercitare sulle donne è un classico di chi ha potere”.

E ancora: "Il predatore arriva molto presto nella vita, e in realtà non è legato a un ambiente particolare. È lì fin dall’inizio, nella vita di ogni bambina. Già a 12 anni sapevo riconoscere il pericolo, perché ero stata educata a stare attenta e a distinguere cosa era giusto e che cosa invece no".

