QUARANTE-NATI PER PERDERE - LA FRANCIA DIMEZZA LA QUARANTENA A 7 GIORNI, L'ITALIA VALUTA DI FARE LO STESSO, ANCHE PER NON TAGLIARSI ANCOR PIÙ LE PALLE RISPETTO AI CUGINI FRANCESI, CHE PUR AVENDO PIÙ CASI FANNO ENTRARE IL PUBBLICO AL ROLAND GARROS E HANNO GIÀ PRESENTATO IL PIANO PER OTTENERE I SOLDI DEL RECOVERY FUND - È UNA BOCCATA D'OSSIGENO PER IMPRESE E CITTADINI CHIUSI IN CASA ANCHE SOLO PER PRECAUZIONE