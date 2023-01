“HA PERSO MOLTO SANGUE” – JEREMY RENNER, L’ATTORE RICOVERATO IN CONDIZIONI GRAVI DOPO UN INCIDENTE, SAREBBE STATO TRAVOLTO DA UNO SPALANEVE: IL MEZZO GLI AVREBBE PROVOCATO PROFONDE FERITE A UNA GAMBA, CAUSANDOGLI UNA COPIOSA EMORRAGIA – UN VICINO DI CASA MEDICO HA TENTATO DI BLOCCARE IL SANGUE CON UN LACCIO EMOSTATICO IN ATTESA DELL’ARRIVO DEI PARAMEDICI E… - VIDEO

Davide Cantire per www.cinema.everyeye.it

jeremy renner 6

Questa mattina vi avevamo segnalato la notizia che indicava il ricovero in ospedale dell'attore Jeremy Renner, caduto vittima di un incidente non meglio precisato mentre spazzava la neve nei pressi della propria abitazione. L'incidente pare sia stato causato dalle avverse condizioni metereologiche, ma adesso sono arrivati dei nuovi aggiornamenti.

TMZ ha pubblicato nuove informazioni sulle condizioni di Renner, compreso un video che mostra l'attore mentre viene portato via in elicottero. Secondo un vicino, Renner stava spazzando la strada fuori dalla sua casa di Tahoe quando lo spazzaneve lo ha accidentalmente investito a una gamba, causando una forte perdita di sangue. Un altro vicino, che è un medico, sarebbe riuscito a improvvisare un laccio emostatico per intervenire sulla ferita fino all'arrivo dei paramedici.

jeremy renner 5

TMZ ha riportato anche che la polizia ha trattato l'area come una scena del crimine attiva, a causa del fatto che lo spazzaneve ha caratteristiche di sicurezza integrate che avrebbero dovuto prevenire un incidente di questa natura. Secondo i suoi rappresentanti, Jeremy Renner è ancora in "condizioni critiche ma stabili per le ferite riportate in seguito a un incidente causato dal maltempo mentre spalava la neve". I rappresentanti di Renner hanno aggiunto che "la sua famiglia è con lui e sta ricevendo cure eccellenti".

jeremy renner 7

Con l'anno nuovo appena iniziato, arriverà in streaming su Disney+ RennerVations, una serie originale in quattro parti che abbraccia la passione di sempre di Jeremy per la beneficenza rivolta alle comunità di tutto il mondo, reimmaginando veicoli unici costruiti appositamente per soddisfare le esigenze di una comunità. Oltre il suo impegno come attore, Jeremy è anche un appassionato di costruzioni. Ha investito molto nella cultura dei costruttori altamente creativi che esiste in tutto il mondo e spera di cambiare la vita con queste abilità e di ispirare altri a fare lo stesso.

Renner fa parte del Marvel Cinematic Universe essenzialmente dalla sua nascita, visto che ha interpretato Clint Barton a partire dal film Thor del 2011. Anche se al momento non è confermato se o quando riprenderà il suo ruolo in un prossimo progetto del MCU, l'attore ha spiegato in alcune interviste più recenti che si sente ancora molto legato ai suoi co-protagonisti del franchise.

