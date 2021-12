Francesca De Martino per "il Messaggero"

Aveva picchiato e cacciato da casa sua, ai Parioli, la sua colf di origine ucraina, nel luglio del 2014, perché gli aveva chiesto di abbassare la voce in piena notte mentre litigava con l'ex compagna dell'epoca, la showgirl Nicole Minetti, e non riusciva a riposare.

Per questi fatti ieri, a piazzale Clodio, il figlio del cantautore napoletano Gigi D'Alessio, Claudio D'Alessio, imprenditore, 34 anni, è stato condannato a tre mesi e quindici giorni di reclusione con pena sospesa dal giudice monocratico Marco Marocchi.

L'accusa contestava all'imputato le lesioni personali e la violenza privata. Poi dovrà risarcire dei danni la vittima con 2.500 euro e pagare le spese processuali. Il pm Raimondo Orrù aveva chiesto una pena di nove mesi. La parte civile aveva invece avanzato al giudice una richiesta di risarcimento di 100.000 euro, non accolta poi dalla Corte.

La decisione del tribunale è arrivata ieri sera, nel tardo pomeriggio, dopo due ore abbondanti di discussione delle parti. In aula, ad attendere il verdetto del magistrato, c'erano sia l'imputato D'Alessio sia la parte offesa, Halyna Levkova. Entrambi ascoltavano con attenzione le parole degli avvocati, seduti in fondo all'aula, a pochi posti di distanza l'uno dall'altro.

Giacca nera e scarpe sportive lui, con la mascherina a nascondere il volto preoccupato, ogni tanto annuiva alle parole dei suoi difensori. E poi giacca grigia e capelli raccolti la Levkova.

L'imputato, appena appresa la sentenza, ha commentato: «Pago il prezzo di avere questo cognome. Se avessi fatto veramente qualcosa alla mia colf lo avrei ammesso - ha sottolineato D'Alessio fuori dall'aula - ma non è successo nulla di tutto questo. Gli anni di udienze, e il peso mediatico che hanno avuto, mi hanno solo danneggiato a livello lavorativo. Io sono una persona per bene».

I fatti contestati dalla Procura risalgono al 2014. Tutto si è consumato tra le mura dell'appartamento di Claudio D'Alessio, in via Giuseppe Mercalli, ai Parioli. È la notte del 5 luglio 2014. D'Alessio junior, imprenditore nel settore del wellness e dello sport, e la sua compagna dell'epoca, Nicole Minetti litigano. Secondo quanto ricostruiscono i pm, i toni sono accesi. Le urla si fanno sentire per tutto l'appartamento e svegliano la domestica Halyna, quarantenne ucraina, che dorme al piano di sopra, in soffitta.

Halyna scende e chiede alla coppia di abbassare la voce, non riusciva a prendere sonno. Ma alle lamentele della domestica, il clima in casa D'Alessio si fa più teso a tal punto - secondo l'accusa - che il figlio del cantante napoletano avrebbe sbattuto la donna fuori di casa in pigiama e ciabatte provocandole «ematomi, cervicoalgia e stati d'ansia, lesioni guaribili in dieci giorni», si legge nel capo d'imputazione. «Ha provato a lanciarmi una sedia», aveva spiegato Halyna al momento della denuncia.

«Poi mi ha strattonato e sbattuto contro il muro, buttandomi la valigia fuori casa. Solo perché gli avevo chiesto l'ultimo stipendio. Non mi pagava e maltrattava», aveva aggiunto la donna. Secondo quanto rimarcato dalla difesa in aula - gli avvocati Angelo Palmieri e Simona Dominici - si sarebbe trattato di una messa in scena per motivi economici. Appena sentito il verdetto del giudice, Palmieri e Dominici, hanno aggiunto: «Attendiamo le motivazioni del giudice e faremo sicuramente Appello».

