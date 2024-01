22 gen 2024 19:17

“HA SBAGLIATO, MA ADESSO BASTA CON LA CATTIVERIA” – ORA CHE CHIARA FERRAGNI HA INCASSATO IL SUPPORTO IN UN ITALIANO CLAUDICANTE DI BELEN RODRIGUEZ PUÒ DORMIRE SONNI TRANQUILLI - LA SCIO'-GIRL ARGENTINA: “NON HO MAI AVUTO UN BEL RAPPORTO CON LEI PER COLPA DI TERZI, MA VEDENDO TUTTA LA CATTIVERIA CHE NON FINISCE MAI DI AMMAZZARLA, DA DONNA E MAMMA MI SENTO DI DIRE, BASTA. QUELLO CHE È ACCADUTO NON PUÒ OSCURARE TUTTO QUELLO CHE…”