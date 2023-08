22 ago 2023 16:39

“HA UCCISO SETTE NEONATI E NON HA RIMORSI” – LUCY LETBY, L'INFERMIERA KILLER INGLESE CONDANNATA IERI ALL'ERGASTOLO, È SOLO LA QUARTA DONNA CONDANNATA AL FINE PENA MAI IN GRAN BRETAGNA: PRIMA DI LEI CI SONO STATE ALTRE TRE SERIAL KILLER – NEL PAESE, SCOSSO PER LA STORIA DA BRIVIDI, IL GOVERNO PENSA DI CAMBIARE LA LEGGE CHE PERMETTE AI DETENUTI DI NON PRESENTARSI IN AULA PER LA SENTENZA…