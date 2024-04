“HAI UNA SIGARETTA?” – E’ INIZIATO CON QUESTA RICHIESTA L’INCUBO PER LA RAGAZZA BRASILIANA STUPRATA A MAIORCA DA QUATTRO ITALIANI – DOPO L’INCONTRO IN DISCOTECA, LA VIOLENZA DI GRUPPO IN UN RESIDENCE: “NON SI FA COSI’”, HA URLATO LEI CHE PRIMA DI SCAPPARE DALLA CASA È RIUSCITA A PRENDERE IL PASSAPORTO DI UNO DEGLI ITALIANI E LI HA FATTI ARRESTARE - I QUATTRO RISCHIANO UNA CONDANNA FINO A 25 ANNI...

Alessandro Fulloni per corriere.it - Estratti

MAIORCA STUPRO DI GRUPPO COINVOLTI 4 ITALIANI

(...) Una chiacchiera come altre. «Hai una sigaretta?» ha chiesto lei. Più tardi, verso le cinque, hanno raggiunto in taxi l’appartamento, nella vicina Playa de Palma, dove il giovane alloggiava con gli altri tre amici, non lontano dalla spiaggia.

Secondo la cronaca che viene da Ultima Hora, quotidiano delle Baleari, il primo rapporto sarebbe stato consenziente. Ma poi sarebbero comparsi altri due e sarebbe cominciata la violenza alla quale il quarto del gruppetto non avrebbe partecipato, pur avendo assistito alla scena.

«Non si fa così!... Non si fa così...» ha gridato la vittima che prima di uscire dalla casa è riuscita a prendere il passaporto di uno degli italiani. Poi, di nuovo in taxi, ha raggiunto il commissariato per firmare la denuncia.

L’indagine è scattata subito. È stato attivato il protocollo previsto per le vittime di violenza sessuale. La giovane, assistita dagli specialisti della «Unidad de Familia», è stata portata in un centro medico.

Intanto gli investigatori hanno raggiunto la casa dei quattro italiani per una prima ispezione. A questo punto è scattato l’arresto. Il filmato della polizia ritrae i ragazzi con felpe e t-shirt, sneaker, capelli rasati, tatuaggi.

Davanti al giudice, tutti avrebbero negato le accuse. Avrebbe negato anche il quarto, quello che durante la presunta violenza sarebbe rimasto su un balcone. Ma le manette sono scattare pure per lui: secondo il giudice non si sarebbe opposto allo stupro.

STUPRO DI GRUPPO

Alessandra Ziniti per la Repubblica - Estratti

L’offerta di una sigaretta, le ore piccole in una delle più note discoteche di Palma di Maiorca, una ragazza brasiliana ed un ragazzo italiano che si conoscono durante la movida del sabato sera e decidono di finire la serata a casa di lui. Un rapporto consensuale che si trasforma però in un incubo: perché il ragazzo italiano apre la porta ai tre amici con cui condivideva l’appartamento e la giovane brasiliana si ritrova costretta a subire violenze e pesanti avance sessuali. Fino a quando non riesce a scappare sottraendo il passaporto di uno dei giovani italiani e in taxi corre dritta alla polizia.

Stupro di gruppo, pericolo di fuga, detenzione senza cauzione, il rischio di una condanna fino a venticinque anni per la severa legge spagnola. I quattro italiani finiscono in manette nel giro di poche ore domenica, prima di riuscire a salire sull’aereo che in serata avrebbe dovuto riportarli in Italia a conclusione del loro weekend bravo.

Tutto comincia nella notte tra sabato e domenica in una nota discoteca di Passeig Maritim. I quattro non si conoscono, è la ragazza brasiliana a chiedere una sigaretta intorno all’1.30, il resto della serata passa a bere e ballare fino a quando alle cinque la discoteca chiude. A quel punto la giovane brasiliana accetta di andare a casa di uno degli italiani e i due prendono un taxi insieme, gli altri tre amici prendono un’altra auto. Saliti nell’appartamento, i due giovani si chiudono in camera da letto e hanno un rapporto consensuale, ma non sono soli a casa. Gli altri tre aspettano nel salottino e quando il primo ragazzo esce dalla stanza, altri due entrano bloccando la ragazza e obbligandola a subire violenza. Il quarto resta fuori, non partecipa allo stupro di gruppo ma è solidale con il branco.

Poi la lasciano andare via senza accorgersi che la ragazza ha sottratto loro un passaporto. Sa chi sono i suoi violentatori, prende per strada il primo taxi che trova e si presenta alla polizia. Da un rapido controllo dei nominativi, gli agenti trovano subito l’indirizzo e soprattutto traccia del biglietto di ritorno in Italia. È previsto per la domenica sera, ancora poche ore e il branco avrebbe lasciato l’isola.

Il blitz scatta immediatamente, la ragazza viene portata in ospedale e visitata, poi messa al sicuro dall’Unità famiglia mentre la Policia nacional fa irruzione nell’appartamento di Platja de Palma : i quattro italiani sono a casa, restano sorpresi, non oppongono resistenza alla perquisizione e vengono portati via in manette. In carcere viene loro prelevato il Dna, un elemento decisivo per provare la loro responsabilità nello stupro denunciato dalla giovane brasiliana.