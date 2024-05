“HAMAS AMA BIDEN” – IL MINISTRO DELLA SICUREZZA NAZIONALE ISRAELIANO, L'ULTRAFALCO BEN GVIR, ATTACCA IL PRESIDENTE AMERICANO DOPO L’ANNUNCIO DELLO STOP AGLI AIUTI MILIARI USA A ISRAELE IN CASO DI ATTACCO A RAFAH – LA REAZIONE DEL LEADER DELL’OPPOSIZIONE, YAIR LAPID: “NETANYAHU LICENZI SUBITO BEN GIVR” – TRUMP AZZANNA “SLEEPY JOE” PER LA SUA LINEA SUL MEDIO ORIENTE: “BIDEN È DEBOLE, CORROTTO E STA GUIDANDO IL MONDO VERSO LA TERZA GUERRA MONDIALE”

MINISTRO ISRAELIANO, 'HAMAS AMA BIDEN'

(ANSA) - "Hamas ama Biden". Così il ministro della sicurezza nazionale, e leader di destra radicale Ben Gvir ha attaccato il presidente Usa dopo le affermazioni alla Cnn contro l'operazione a Rafah e l'annuncio del blocco delle armi ad Israele. Su X il ministro ha postato i due nomi uniti da un cuore rosso.

LAPID CONTRO BEN GVIR, 'NETANYAHU LO LICENZI SUBITO'

(ANSA) - Contro il ministro Itamar Ben Gvir e il suo post che recita 'Hamas ama Biden', si è levato il leader dell'opposizione israeliana Yair Lapid. "Se Netanyahu non licenzia oggi Ben Gvir - ha detto - mette ogni soldato e ogni israeliano in pericolo".

TRUMP, 'BIDEN CI PORTA VERSO LA TERZA GUERRA MONDIALE'

(ANSA) - "Biden è debole, corrotto e sta guidando il mondo direttamente verso la terza guerra mondiale": lo scrive Donald Trump sul suo social commentando l'intenzione del presidente americano di interrompere le forniture di armi offensive a Israele nel caso in cui decidesse di invadere Rafah. (ANSA).

"Il disonesto Joe Biden, che lo sappia o meno, ha appena dichiarato che non fornirà armi a Israele mentre combatte per sradicare i terroristi di Hamas a Gaza. Hamas ha ucciso migliaia di civili innocenti, compresi i bambini, e tiene ancora in ostaggio gli americani, se gli ostaggi sono ancora vivi - si legge nel messaggio pubblicato sul social Truth -. Eppure, Il disonesto Joe si schiera dalla parte di questi terroristi, così come si è schierato dalla parte dei Radical Mobs che si stanno impadronendo dei nostri campus universitari, perché i suoi finanziatori li finanziano".

"Biden è debole, corrotto e sta portando il mondo dritto verso la terza guerra mondiale. Ricordate: questa guerra in Israele, proprio come quella in Ucraina, non sarebbe MAI iniziata se io fossi stato alla Casa Bianca. Ma molto presto torneremo a chiedere LA PACE ATTRAVERSO LA FORZA!", conclude l'ex presidente americano.

