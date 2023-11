“HAMAS HA PERSO IL CONTROLLO SUL NORD DELLA STRISCIA” – CONTINUA L’OFFENSIVA DELL’ESERCITO ISRAELIANO. SECONDO TEL AVIV “QUASI 200.000 PERSONE SE NE SONO ANDATE DA GAZA CITY SOLO NEGLI ULTIMI TRE GIORNI” – LA DENUNCIA DI MEDICI SENZA FRONTIER: “GLI OSPEDALI DI GAZA RISCHIANO DI DIVENTARE OBITORI” – AEREI DA GUERRA ISRAELIANI HANNO COLPITO “INFRASTRUTTURE TERRORISTICHE” IN SIRIA. UNA MOSSA IN RISPOSTA AI LANCI DI RAZZI SULLE ALTURE DEL GOLAN...

ISRAELE: HAMAS HA PERSO IL CONTROLLO SUL NORD DI GAZA

esodo palestinese da gaza 7

(ANSA) – Circa 200.000 residenti di Gaza City hanno lasciato la città solo negli ultimi tre giorni, suggerendo che Hamas sta perdendo il controllo sulla parte settentrionale della Striscia. E' quanto ha riferito in una conferenza stampa il portavoce delle forze di difesa israeliane Daniel Hagari. Lo riferisce la Tass.

"Molte persone se ne sono andate negli ultimi giorni perché Hamas ha perso il controllo del nord della Striscia di Gaza. Quasi 200.000 persone se ne sono andate solo negli ultimi tre giorni". Il portavoce ha detto che la popolazione civile sta lasciando la parte settentrionale della Striscia "contrariamente alle istruzioni" di Hamas, che, secondo l'esercito israeliano, usa i civili come scudi umani.

M.O.: MSF, SENZA TREGUA OSPEDALI GAZA DIVENTERANNO OBITORI =

carro armato israeliano a gaza

(AGI/AFP) - Gaza, 12 nov. - Le continue interruzioni dell'elettricita' e gli attacchi a cui sono sottoposti molti degli ospedali che si trovano sulla Striscia di Gaza rischiano di trasformarli in obitori: e' l'avvertimento dell'organizzazione Medici senza frontiere, che chiede un cessate il fuoco immediato per evitare questo rischio. "Se non agiamo ora, se non fermiamo immediatamente questo bagno di sangue con un cessate il fuoco o almeno un'evacuazione sanitaria dei pazienti, questi ospedali diventeranno dei veri e propri obitori", secondo MSF.

++ ISRAELIANI: COLPITE INFRASTRUTTURE TERRORISTICHE IN SIRIA ++

distruzione gaza

(ANSA-AFP) - Aerei da guerra israeliani hanno colpito le "infrastrutture terroristiche" in Siria a seguito dell'attacco da quel territorio verso la parte del Golan annessa a Israele. Lo ha annunciato l'esercito israeliano. "In risposta all'attacco sulle alture di Golan di ieri - ha affermato l'esercito in una breve dichiarazione - aerei da combattimento hanno colpito le infrastrutture terroristiche in Siria".

