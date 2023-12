30 dic 2023 13:43

“HAMAS È PRONTO A UN MESE DI TREGUA” – IL MESSAGGIO DEI MILIZIANI PALESTINESI, VIA QATAR, A ISRAELE: CHIEDONO UNO STOP AI BOMBARDAMENTI PER 20-30 GIORNI, IN CAMBIO DEL RILASCIO DI 40-50 OSTAGGI – IL GRUPPO AVREBBE RITIRATO LA RICHIESTA DI UN CESSATE IL FUOCO TOTALE, COME CONDIZIONE PER IL RITORNO DEI PRIGIONIERI – ORA CHE FARÀ NETANYAHU, CHE HA SEMPRE SOSTENUTO CHE NON AVREBBE TRATTATO FINO ALLO SRADICAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE TERRORISTICA?