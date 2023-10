18 ott 2023 12:30

“HAMAS NON RAPPRESENTA TUTTI I PALESTINESI” – JOE BIDEN ARRIVA IN ISRAELE E PROVA A PLACARE LA FURIA BELLICISTA DI NETANYAHU: “L’ORGANIZZAZIONE TERRORISTICA HA SEMPRE PORTATO SOFFERENZA. FAREMO IN MODO CHE ISRAELE ABBIA TUTTO CIÒ DI CUI HA BISOGNO PER DIFENDERSI” – BIBI, CHE HA ACCOLTO IL PRESIDENTE AMERICANO ALL’AEROPORTO DI TEL AVIV: “IL 7 OTTOBRE (GIORNO DELL’ATTACCO DI HAMAS) È COME 20 VOLTE L’11 SETTEMBRE. DOBBIAMO ESSERE UNITI PER SCONFIGGERE HAMAS, COME È STATO FATTO CON IL NAZISMO"