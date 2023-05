24 mag 2023 08:53

“HANNO PERQUISITO SOLO ME” - ILARIA DE ROSA, L’HOSTESS 23ENNE ARRESTATA IN ARABIA SAUDITA CON L’ACCUSA DI POSSESSO DI DROGA, HA NEGATO DI AVERE UNO SPINELLO NEL REGGISENO – LA RAGAZZA, CHE IN CARCERE HA INCONTRATO IL PADRE, HA RACCONTATO DI TROVARSI NEL GIARDINO DI UNA VILLA DI UN AMICO QUANDO IL GRUPPO DI PERSONE È STATO CIRCONDATO DA UNA DECINA DI AGENTI: “ERANO ARMATI E IN BORGHESE, SEMBRAVA UNA RAPINA. HO CAPITO CHE ERA POLIZIA QUANDO…”