“HANNO RAPITO MIA FIGLIA, È STATO TUTTO PIANIFICATO” – SECONDO MIGUEL ANGEL ROMERO, PADRE DELLA BAMBINA DI 5 ANNI SCOMPARSA A FIRENZE, QUALCUNO HA IN OSTAGGIO LA PICCOLA. IL MOTIVO? PROBABILMENTE UN LITIGIO PER QUANTO RIGUARDA LE STANZE DELL’ALBERGO OCCUPATO IN CUI VIVONO, VISTO CHE LA FAMIGLIA NON PAGA “L’AFFITTO” – GLI INQUIRENTI CREDONO CHE NELLE PRIME ORE DEL RAPIMENTO LA BAMBINA SIA STATA NASCOSTA ALL’INTERNO DELL'HOTEL ASTOR – L’IPOTESI DELLO SCONTRO TRA DUE FAZIONI (DA UNA PARTE I PERUVIANI VICINI ALLA FAMIGLIA, DELL’ALTRA I ROMENI)

Estratto dell’articolo di A. Piccirilli per www.today.it

Kathrina Alvarez, la mamma di Kataleya, e il padre della bambina Miguel a chi l'ha visto

"Aiutatemi a cercare la mia bambina in qualsiasi modo, chiamandoci, facendoci sapere qualcosa", dando "una speranza. Sono già passati cinque giorni e non so niente, nulla. La polizia, i carabinieri non ci dicono nulla".

A parlare, a 'Chi l'ha visto?', su Rai 3, è Miguel Angel Romero, il padre di Kata, la bambina di 5 anni scomparsa da Firenze sabato 10 giugno. Proprio ieri l'uomo è uscito dal carcere di Sollicciano dove era rinchiuso da marzo in seguito a una condanna in primo grado per furto e reati contro il patrimonio. Il giudice ha attenuato la misura, applicando l'obbligo di firma.

kata bambina scomparsa a firenze

Della bimba non c'è nessuna traccia. Sembra sparita nel nulla. Le indagini degli inquirenti sembrano aver imboccato una corsia preferenziale, ovvero quella della faida interna all'ex hotel occupato che vedrebbe contrapposte tre fazioni: due di peruviani, di cui una vicina alla famiglia di Kata e una di romeni.

Una guerra che s'inserirebbe nell'ambito di un racket che prevederebbe il pagamento di un prezzo tra gli 800 e 1.500 euro per un alloggio nella struttura. Inoltre due testimonianze, di cui una proveniente da una bambina, avrebbero indicato agli inquirenti che la piccola sarebbe stata portata via da un adulto, nel pomeriggio di sabato scorso, dal cortile dell'hotel Astor.

kata, la bambina scomparsa a firenze

Gli investigatori non escludono neppure la presenza di un "covo" vicino all'albergo occupato, dove chi avrebbe rapito Kata potrebbe averla tenuta per alcune ore. Le recenti perquisizioni nella e nei pressi della struttura occupata non avrebbero tuttavia offerto riscontri. Queste le ultime notizie sul fronte delle indagini.

I genitori sono sicuri che la bimba sia stata rapita. Il papà di Kata ha raccontato di "essere venuto in Italia con la bambina che aveva sei mesi e di aver cercato una stanza a Firenze, a Prato, a Poggio a Caiano, Quarrata. […]

L'ULTIMA IMMAGINE DI KATA FUORI DALL'HOTEL ASTOR A FIRENZE

Alla domanda se paga l'affitto, ha risposto: "No, abbiamo pagato solo una volta. Hanno fatto un rapimento, non so, per estorsione? Davvero, non lo so". Quanto a eventuali richieste estorsive ricevute:

"No. L'ho detto a tutti: faccio tutto il possibile per aiutare i carabinieri", anche perché chi l'ha presa "ha pianificato tutto", visto che sono diverse le vie di fuga, dice l'uomo che però non ha dei sospetti su una persona in particolare.

kathrina alvarez la mamma della piccola kata 3

Secondo Romero dunque il rapimento di Kata sarebbe stato studiato nei minimi dettagli. "Hanno rapito mia figlia, è stato pianificato tutto. Sanno cosa hanno fatto, loro", ha aggiunto, escludendo però che il rapimento sia avvenuto per una sorta di vendetta o una punizione per la sua famiglia. […]

kata la bambina scomparsa a firenze 5