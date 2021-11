KANE BASTONATO – IL CAPITANO DELL’INGHILTERRA: "PERDERE UNA FINALE EUROPEA PER IL TUO PAESE A WEMBLEY È QUALCOSA CHE PROBABILMENTE RIMARRÀ CON ME PER IL RESTO DELLA MIA CARRIERA. NON TI RIPRENDI MAI COMPLETAMENTE DA QUESTE COSE” – L’ATTACCANTE DEGLI SPURS NON HA MAI VINTO UN TITOLO IN CARRIERA E QUEST’ANNO IN PREMIER LEAGUE È ANCORA FERMO A UN SOLO GOL IN 10 GIORNATE - "NON È UN PROBLEMA SOLO FISICO, MA ANCHE MENTALE..."