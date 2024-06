17 giu 2024 17:40

“HANNO UCCISO UN'ALTRA VOLTA I NOSTRI CARI” – LA RABBIA DEI PARENTI DELLE VITTIME DELLA STRAGE ALLA DISCOTECA DI CORINALDO DOPO LA RAFFICA DI ASSOLUZIONI NEL PROCESSO PER LE MISURE DI SICUREZZA DEL LOCALE - ERANO IMPUTATI I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA, IL SINDACO DEL PAESE MARCHIGIANO E ALCUNI TECNICI - LA NOTTE DEL 7 DICEMBRE 2018 NEL LOCALE MORIRONO SEI PERSONE: UNA BANDA DI GIOVANISSIMI È GIÀ STATA CONDANNATA IN VIA DEFINITIVA A PENE TRA I 10 E I 12 ANNI