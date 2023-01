“HARRY E MEGHAN SAREBBERO A UN PASSO DAL DIVORZIO” - MA CHE COMBINAZIONE: PROPRIO NEI GIORNI IN CUI IL PRINCIPE HARRY SVELENA SULLA SUA FAMIGLIA CON IL LIBRO "SPARE", UN MAGAZINE TEDESCO (IMBOCCATO DA CHI?) RACCONTA CHE I DUCHI AVREBBERO LITIGATO COSI' FEROCEMENTE DA COSTRINGERE LA POLIZIA A INTERVENIRE - SEMBRA UNA CONFERMA ALLE DICHIARAZIONI E AI SOSPETTI DI HARRY: LA FAMIGLIA REALE USA I SUOI ADDETTI STAMPA PER INFANGARE LA COPPIA DI REIETTI?

Simona Marchetti per www.corriere.it

A dispetto del clamoroso successo editoriale di «Spare» (quasi 500 mila copie vendute nel solo Regno Unito in 24 ore), dall’enclave di Montecito, California, trapela che il principe Harry e la moglie Meghan Markle sarebbero ai ferri corti. Anzi, cortissimi, al punto da ridare fiato alle indiscrezioni che si inseguono da mesi e che vorrebbero l’attrice sempre più decisa a chiedere il divorzio.

A rivelare la crisi coniugale dei duchi di Sussex è stato il magazine tedesco «Frau Aktuell», che ha raccontato di una discussione talmente accesa fra i due, da rendere necessario l’intervento della polizia per sedarla. Ovviamente da parte dei diretti interessati non sono per ora arrivate conferme (o smentite), come pure non esistono prove fotografiche dell’arrivo della pattuglia di poliziotti nella villa di Montecito dove la coppia risiede, ma - come prevedibile - la notizia ha subito fatto il giro del mondo.

L’ipotesi finora più accreditata sul motivo che ha scatenato la (presunta) lite sembra essere legata alle pagine che Harry ha dedicato alla storica ex, Chelsy Davy, nelle sua biografia: parlando infatti della ragazza, lo stesso principe ammise che era stata «la cosa migliore che gli fosse mai capitata» in una conversazione con alcuni amici.

Parole decisamente affettuose. Forse troppo per la Markle che, stando a diverse fonti a lei vicine, starebbe considerando seriamente l’idea di divorziare dal secondogenito di re Carlo III. A farla recedere dai suoi propositi potrebbero però essere gli affari che i due hanno in comune (leggi conferenze, un nuovo libro dedicato al cibo biologico e un nuovo contrattocon Netflix per altre serie di cui saranno co-produttori), senza dimenticare il blindassimo accordo prematrimoniale firmato dalla Markle prima del matrimonio.

