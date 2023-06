“HARRY E MEGHAN SONO DEI FOTTUTI TRADITORI” – I DUCHI DI SUSSEX TORNANO A FARE QUELLO CHE GLI RIESCE MEGLIO: FAR INCAZZARE QUALCUNO! – QUESTA VOLTA AD AVERCELA A MORTE CON LORO È BILL SIMMONS, DIRIGENTE DI SPOTIFY CHE SI È INCAZZATO CON I DUE CHE HANNO TENTATO DI METTERSI IN TASCA 20 MILIONI DI DOLLARI, PRODUCENDO SOLTANTO TREDICI EPISODI DEL LORO PODCAST - LO SFOGO: “DOVREI UBRIACARMI UNA SERA PER RACCONTARE UNA CALL CON HARRY IN CUI…” – LE FOTO: MEGHAN A MONTECITO CON LA FACCIA DA FUNERALE

Proprio non riescono a non far parlare di sé: l’ultima notizia sul loro conto è che sono stati definiti “fo**uti truffatori“. Ma di chi stiamo parlando? Del principe Harry e di Meghan Markle […]

Ma cerchiamo di capire meglio: la coppia, a quanto pare, aveva messo in piedi una società di produzione audio, la Archewell Audio, che avrebbe dovuto curare il loro podcast, con un accordo siglato insieme alla piattaforma Spotify di ben 20 milioni di dollari. Ma i Sussex, dopo aver prodotto una serie con tredici episodi, hanno deciso di abbandonare il progetto, solo tre anni dopo la firma.

[…]Ma la decisione probabilmente non è stata così “reciproca” visto che l’allontanamento dei due dal progetto ha attirato le ire di Bill Simmons, podcaster, giornalista sportivo, e soprattutto dirigente del comparto Innovazione e Monetizzazione dei Podcast di Spotify, che in una puntata del suo podcast The Ringer ha definito Harry e Meghan “fo**uti truffatori”.

Sempre nella stessa puntata Simmons ha anche fatto cenno ad un call Zoom con il principe Harry, organizzata per fare “brainstorming” sugli ipotetici contenuti per la serie audio: “Dovrei ubriacarmi una notte e raccontare la storia della videochiamata che ho avuto insieme a Harry per cercare di aiutarlo nella struttura e nell’idea di un podcast. È una delle mie storie migliori“, ha dichiarato ironicamente Simmons a proposito del meeting.

