11 apr 2023 14:13

“HARRY PUÒ MORIRE IN BATTAGLIA IN AFGHANISTAN, WILLIAM È TROPPO IMPORTANTE” – SE VI CHIEDETE ANCORA PERCHÉ IL DUCA DI SUSSEX HA SFANCULATO LA SUA FAMIGLIA, LEGGETE COSA AVREBBE DETTO LA REGINA ELISABETTA A RIVELA MIKE JACKSON, EX COMANDANTE DELL’ESERCITO BRITANNICO: “È STATO DECISO CHE PER WILLIAM, IN QUANTO EREDE AL TRONO, IL RISCHIO ERA TROPPO GRANDE. PER SUO FRATELLO MINORE, IL RISCHIO ERA, INVECE, ACCETTABILE” – PIÙ RUOTA DI SCORTA DI COSÌ…