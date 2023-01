“HILLARY BABBIONA”, “CLINTON CALAMITÀ”: SONO GIÀ PASSATI 25 ANNI DALLO SCANDALO LEWINSKY – ERA IL GENNAIO DEL 2000 QUANDO “DRUDGE REPORT” SGANCIÒ LA BOMBA CHE PORTÒ ALLA RICHIESTA DI IMPEACHEMENT PER BILL. ORA, L’EX STAGISTA HA STILATO LE 25 COSE CHE HA IMPARATO NELLA VITA. TRA MOLTE BANALITÀ COME “PUOI SOPRAVVIVERE ALL’INIMMAGINABILE”, INSISTE SUL SUO RUOLO DI VITTIMA DI FORZE OSCURE. MA INCREDIBILMENTE NON DICE CHE PORTEREBBE IN LAVANDERIA L’ABITO BLU, SU CUI IL VISPO BILL AVEVA LASCIATO LE SUE TRACCE BIOLOGICHE…

Estratto dell’articolo di Matteo Persivale per il “Corriere della Sera”

monica lewinsky bill clinton

Verrebbe da dire che dopo venticinque anni di riflessione, psicoterapia, un ottimo dottorato alla London School of Economics, varie attività imprenditoriali, alla soglia dei cinquat’anni anni Monica Lewinsky (l’ex stagista dell’omonimo scandalo clintoniano) elencando le cose che ha imparato nella vita avrebbe incluso, magari nella «top ten», «mandare immediatamente in lavanderia l’abito blu».

Invece, quando Vanity Fair americano (del quale è collaboratrice da oltre un decennio) le ha chiesto di elencare le venticinque cose che ha imparato nei venticinque anni che sono passati dall’esplosione dello scandalo, ha menzionato altro.

bill clinton e monica lewinsky 2

Sono passati — incredibilmente, per chi c’era — 25 anni da quel 17 gennaio 1998, quando […] Drudge Report scrisse che l’allora presidente Clinton aveva un’amante ma Newsweek sapeva tutto e non pubblicava la notizia. Il 21 gennaio la vicenda arrivò sul Washington Post costringendo il 26 gennaio Clinton a rilasciare la smentita che ne provocò l’impeachment: «Non ho mai avuto relazioni sessuali con quella donna, la signorina Lewinsky».

IL FLASH DI DRUDGE REPORT SULLO SCANDALO LEWINSKY

Il problema è che con la stagista invece aveva avuto nove incontri attraverso diciotto mesi, sufficientemente intimi da lasciare sul di lei celebre abito blu tracce del Dna presidenziale. Il grintosissimo, repubblicanissimo procuratore speciale Kenneth Starr che indagava su uno scandalo immobiliare dei Clinton (che non era uno scandalo, finì in nulla) entrò a gamba tesa nell’inchiesta portando, alla fine, all’impeachment.

Lewinsky finì braccata dalla stampa, Clinton subì la messa in stato d’accusa della Camera […] per poi finire assolto dal Senato. […] Ma quali sono le cose che ha imparato Lewinsky? La numero 25 è la più significativa proprio perché è per sua stessa ammissione la più semplice: «Infine, non so come dirlo se non in modo banale: puoi sopravvivere all’inimmaginabile».

linda tripp e monica lewinsky

Certo, critica la presunta amica Linda Tripp repubblicana di ferro che registrò le loro telefonate-confessione per poi denunciarla («Giuda le fa un baffo»), critica Clinton (l’articolo s’intitola «Venticinque anni dopo la calamità Clinton») che oggettivamente la trattò in modo molto greve e poi immediatamente cercò di svergognarla come bugiarda, non riserva scuse a Hillary (che nelle registrazioni trippiane lei irrideva come «la babbiona», la chiamava così anche con l’amante), soprattutto insiste sul suo ruolo di vittima di forze oscure (in realtà visibili a occhio nudo già allora: uno degli avvocaticchi repubblicani che interrogarono minuziosamente Clinton sui suoi rapporti (orali) con la stagista adesso è giudice a vita della Corte Suprema, nominato da Trump. […]

