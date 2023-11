“HO APPENA SCOPATO CON JOSH GIDDEY” – SCANDALO NELL’NBA: LA LEGA HA APERTO UN’INDAGINE SUL CESTISTA DELL’OKLAHOMA CITY THUNDER, JOSH GIDDEY. DA QUALCHE GIORNO CIRCOLANO SU INTERNET SELFIE “AFTER SEX” CHE LO RITRAGGONO CON UNA MINORENNE, EVIDENTEMENTE CONSENZIENTE – LUI È IN IMBARAZZO E SI TRINCERA DIETRO UN NO COMMENT: E NEL FRATTEMPO, I POST SONO SPARITI…

NBA, LA LEGA AVVIA LE INDAGINI SU JOSH GIDDEY PER PRESUNTA RELAZIONE CON UNA MINORENNE

Estratto da https://sport.sky.it/

Da qualche giorno sul web circolano video e fotografie che ritrarrebbero il giocatore degli Oklahoma City Thunder in compagnia di una ragazza minorenne, con cui Josh Giddey avrebbe avuto una relazione. La NBA ha reso noto che le indagini interne della lega […] sono in corso, mentre il diretto interessato e la franchigia d'appartenenza per il momento non hanno rilasciato dichiarazioni in merito

[…] L'accusa ai danni dell'australiano riguarderebbe una relazione intrattenuta dal giocatore (che ha compiuto 21 anni lo scorso 10 ottobre) con una minorenne ed è conseguente a una serie di video e fotografie circolate sul web e che lo ritrarrebbero in compagnia della ragazza in questione.

Video e fotografie erano comparsi qualche giorno fa dopo essere stati pubblicati da un utente anonimo sui social media, ma sia il profilo dell'utente che il post incriminato sono nel frattempo stati cancellati.

Ieri, ai margini dell'allenamento dei Thunder, Giddey ha risposto alle richieste dei cronisti: "Ovviamente capisco le ragioni della vostra domanda, ma ora non ho alcun commento da fare in merito". […]

“HO APPENA SCOP**O CON JOSH GIDDEY”: LA FOTO DELLA 15ENNE SCANDALIZZA IL MONDO NBA

Estratto da www.basketuniverso.it

Non passa quasi stagione NBA senza un grande scandalo che coinvolga la vita intima di un giocatore. Dopo la violenza domestica di Miles Bridges, dopo il tradimento di Zion Williamson, ora arriva la relazione di Josh Giddey con una studentessa minorenne. Adam Silver avrà il suo bel da fare per ripristinare l’immagine della lega.

[…] Il giovane di Oklahoma City è stato accusato da diversi utenti di Internet di aver avuto rapporti con una studentessa di 15 anni. Gli screenshot che circolano in rete sono schiaccianti.

Secondo le informazioni, questa giovane adolescente frequenta il terzo anno di scuola secondaria, il che nel sistema americano significa che ha tra i 15 e i 16 anni… Lui ha 21 anni e ha appena iniziato la sua terza stagione in NBA. […]

