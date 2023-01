“HO BEVUTO E MI SONO DROGATO PESANTEMENTE DOPO LA MORTE DI MIA MADRE” – IL PRINCIPE HARRY RACCONTA DI AVER FATTO USO DI SOSTANZE PSICHEDELICHE PER STORDIRSI: “HO PROVATO L’AYAHUASCA, LA PSILOCIBINA, I FUNGHI. MI AIUTAVANO. BERE MI INTORPIDIVA LA MENTE E IO VOLEVO DISTRARMI. PER ANNI CON MIO FRATELLO ABBIAMO CREDUTO CHE MIA MADRE FOSSE VIVA, CHE CI AVREBBE CHIAMATO. POI A 20 ANNI HO…” - VIDEO

Prince Harry said he tried traditional therapy as well as experimental treatments like psychedelics to heal the pain from his mother’s death.



“For me, they cleared the windscreen, the windshield [of] the misery of loss,” he tells Anderson Cooper. https://t.co/kIq3TIGe10 pic.twitter.com/ArfgVpeB57 — 60 Minutes (@60Minutes) January 9, 2023

DAGONEWS

il principe harry ubriaco 2

Il principe Harry ha rivelato che, dopo la morte di sua madre, ha iniziato a bere e ha provato una serie di droghe pesanti che alterano la mente. Durante l'intervista con Anderson Cooper domenica sera su "60 Minutes", Harry, 38 anni, ha risposto alle domande sul suo libro “Spare”.

Cooper, 55 anni, ha interrogato Harry sull’abuso di sostanze - tra cui alcol, cocaina, erba e altro - in passato. Harry ha detto di averlo fatto in risposta alla morte di sua madre.

«Era ovvio per noi bambini il ruolo della stampa britannica nella tragedia di nostra madre e avevo molta rabbia dentro di me che, fortunatamente, non ho mai espresso contro nessuno - ha detto - Ma ho fatto ricorso al bere pesantemente. Perché volevo intorpidire la mente, o volevo distrarmi da qualunque cosa stessi pensando».

principe harry e lady diana

Ha anche detto che sentiva che l’uso di sostanze psichedeliche come l’Ayahuasca, la psilocibina, i funghi, lo aiutavano. «Non consiglierei mai alle persone di farlo in modo ricreativo, ma farlo con le persone giuste se si soffre di un'enorme dolore o trauma, allora queste cose funzionano come una medicina. Per me, hanno cancellato il parabrezza, il parabrezza della perdita. Hanno spazzato via questa idea che avevo in testa, che avevo bisogno di piangere per dimostrare a mia madre che mi mancava. Quando in realtà, tutto ciò che voleva era che io fossi felice».

Parte del motivo per cui si è rivolto all’alcol e alle droghe è stato che dopo l’incidente, insieme al fratello, dubitavano che se non fosse veramente andata. «Pensavamo che forse faceva tutto parte di un pian. Che poi ci avrebbe chiamato e che l’avremmo raggiunta. Ho avuto questa convinzione per anni». Fino a quando a 20 anni ha chiesto alla polizia il rapporto sull’incidente per avere delle prove: «Prova che era in macchina. Prova che è stata ferita. E la prova che gli stessi paparazzi che l'hanno inseguita nel tunnel erano quelli che stavano scattando fotografie, fotografie di lei che giaceva mezza morta sul sedile posteriore dell'auto».

il principe harry ubriaco 4

Quando Cooper ha chiesto a Harry se sentiva di aver ottenuto tutte le risposte su ciò che è realmente accaduto quando la principessa Diana è morta nel 1997, Harry ha detto: “«A dire la verità, no. Non credo di saperlo. E penso che nemmeno mio fratello lo sappia. Non credo che il mondo lo sappia».

