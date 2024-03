“HO BEVUTO MOLTO QUELLA SERA, SONO ANDATA FUORI DI TESTA. E PER QUESTO NON MI MERITO NIENTE, MI FACCIO SCHIFO” - I MESSAGGI INVIATI DALLA RAGAZZA CHE ACCUSA DI STUPRO CIRO GRILLO E I SUOI AMICI ALL’AMICA, DUE GIORNI DOPO LA NOTTE DEL PRESUNTO STUPRO: LA RAGAZZA SOSTIENE DI NON ESSERE "RIUSCITA A CONTROLLARE NULLA. SENNÒ L’AVREI FATTO” - IL SIT-IN DELLE FEMMINISTE FUORI DAL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA: “LE DONNE HANNO IL DIRITTO DI ESSERE CREDUTE” – DITE ALLE MANIFESTANTI CHE CHI DENUNCIA HA DIRITTO A UN GIUSTO PROCESSO NON “A ESSERE CREDUTO”: LA VERITA’ SI STABILISCE DAVANTI A UN GIUDICE, NON PER PARTITO PRESO…

Estratto dell’articolo di Tommaso Fregatti per “la Stampa”

manifestazione femminista fuori dal tribunale di tempio pausania - processo a ciro grillo

Silvia come simbolo della lotta femminista e del rischio di vittimizzazione secondaria di chi, nelle aule di giustizia, denuncia uno stupro «perché non si può mettere in discussione chi trova il coraggio di denunciare una violenza subita», gridano le attiviste che in duecento, ieri nel giorno della Festa della Donna, hanno protestato per darle solidarietà fuori dal tribunale di Tempio Pausania.

Ma anche Silvia che si scopre terribilmente fragile, tormentata interiormente, nei dialoghi inediti con l’amica del cuore che ieri mattina sono stati depositati nel processo. E che si lamenta su Whatsapp due giorni dopo il presunto stupro subito di «essere stata super-usata da quei ragazzi». «È stato orrendo – aggiunge – mi hanno gettato via per divertimento. Mi sento così sbagliata che vorrei poter ricominciare davvero».

È stata un’altra giornata intensa al processo a carico di Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento Cinque Stelle e dei suoi tre amici genovesi (Vittorio Laura, Francesco Corsiglia e Edoardo Capitta) accusati di uno stupro di gruppo a danno di una studentessa italo norvegese, Silvia (il nome è di fantasia ndr), avvenuto nel luglio del 2019 in un residence di Cala di Volpe in Sardegna. In duecento scendono in piazza ieri mattina nel centro di Tempio Pausania e danno vita ad un corteo spontaneo per le strade del paese della Gallura.

I manifestanti attraversano i vicoli del centro dove sono celebrati i versi delle canzoni di Fabrizio De André fino ad arrivare sotto a palazzo di giustizia dove è in corso l’ennesima udienza del processo. Le attiviste espongono anche due striscioni davanti all’ingresso del tribunale.

«A pochi metri dall’aula dove Silvia è stata torchiata da domande umilianti e sessiste», attaccano le manifestanti. «Il sesso senza consenso è stupro», «lo stupratore è il figlio normale del patriarcato e ancora «la vittimizzazione secondaria è violenza», gli slogan più gettonati. Le donne arrivano da tutto il nord dell’isola […] vogliono mandare la propria solidarietà a Silvia che ha trovato il coraggio di denunciare i quattro studenti genovesi:

«Siamo a Tempio Pausania – spiega Patrizia Desole, presidente del centro antiviolenza “Prospettiva Donna” - per dare la nostra solidarietà a questa ragazza che è diventata l’emblema di tutte le ragazze che hanno il coraggio di denunciare la violenza. Dobbiamo dare sostegno a tutte le donne perché nessuna venga mai più ri-vittimizzata. Tutte le donne hanno il diritto di denunciare, di essere credute. Vogliamo interventi efficaci per tutelare chi subisce violenze. Non deve più accadere che nei tribunali le dichiarazioni delle donne che denunciano vengano messe in discussione».

Ma ieri è stato anche il giorno delle chat che sono state depositate e che raccontano di una Silvia tormentata e afflitta per quanto accaduto nella drammatica notte del luglio del 2019. Chat che Silvia ha scambiato con l’amica del cuore norvegese Mia in inglese pochi giorni dopo quella sera e che sono state al centro di uno scontro sulla traduzione tra legali della difesa (Enrico Grillo, Gennaro Velle, Andrea Vernazza, Alessandro Vaccaro, Ernesto Monteverde, Carolina De Ferrari, Mariano Mameli e Antonella Cuccureddu) e quelli di parte civile (Giulia Bongiorno e Dario Romano).

[…] In queste chat c’è tutto il disagio di Silvia. Che in un lungo messaggio audio sempre su Whatsapp racconta all’amica «di aver bevuto molto quella sera, di essere andata fuori di testa». «E per questo – aggiunge – non mi merito niente, mi faccio schifo». Ma sottolinea anche il modo in cui quei ragazzi hanno «abusato di lei perché non è più riuscita a controllare nulla. Sennò l’avrei fatto». La studentessa evidenzia anche di «sentirsi a disagio con sé stessa». «Non capisco – sottolinea – perché non blocco le persone, capisco che in questo caso era quasi impossibile ma non mi posso fidare di nessuno. Mi sento insicura, è come quando non mangio e vomito come se volessi annientarmi».

Considerazioni che incontrano il favore dell’amica norvegese, che le fa forza: «So che quei ragazzi ti hanno manipolato e si sono approfittati di te, devi denunciarli». Il processo riprende il prossimo 2 e 3 maggio. […]