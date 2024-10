“HO BISOGNO DEL TIPO DI GENERALI CHE AVEVA HITLER”– DONALD TRUMP, QUANDO ERA PRESIDENTE, HA ELOGIATO I GENERALI NAZISTI PER LA LORO LEALTÀ AL DITTATORE TEDESCO E HA DETTO CHE AVREBBE VOLUTO CHE IL PERSONALE MILITARE AMERICANO GLI DIMOSTRASSE LA STESSA DEFERENZA – LO SCRIVE LA RIVISTA “THE ATLANTIC”, SECONDO CUI IL TYCOON SI RIFIUTÒ DI PAGARE IL FUNERALE DI UN MILITARE AMERICANO QUANDO GLI DISSERO IL PREZZO: "NON COSTA 60.000 DOLLARI SEPPELLIRE UN FOTTUTO MESSICANO!"

THE ATLANTIC, TRUMP VOLEVA GENERALI FEDELI COME QUELLI DI HITLER

donald trump adolf hitler

(ANSA) - Donald Trump ha elogiato i generali di Adolf Hitler per la loro lealtà al dittatore tedesco e ha detto che avrebbe voluto che il personale militare americano gli dimostrasse la stessa deferenza, secondo un nuovo articolo pubblicato dalla prestigiosa rivista The Atlantic. "Ho bisogno del tipo di generali che aveva Hitler", avrebbe detto durante una conversazione privata alla Casa Bianca quando era presidente, riporta The Atlantic.

"Persone che gli erano totalmente leali, che seguono gli ordini", avrebbe sottolineato, dimenticando che gli ufficiali militari americani, compresi i generali, giurano fedeltà alla costituzione e non al comandante in capo.

Non e' la prima volta che trapelano commenti simili di Trump su Adolf Hitler e i suoi generali. Un libro pubblicato nel 2022, "The Divider: Trump in the White House", dei giornalisti Peter Baker e Susan Glasser, ha riportato che il tycoon chiese al suo allora capo di stato maggiore, John Kelly, "perché non potete essere come i generali tedeschi?".

john kelly donald trump

Quando The Atlantic ha chiesto di recente a Kelly dello scambio, il generale dei Marine in pensione lo ha confermato. "'Intendi i generali di Bismarck?'", rispose Kelly, come ha riferito lui stesso alla rivista. "Sapevo - ha proseguito - che non sapeva chi fosse Bismarck, o della guerra franco-prussiana. Allora ho detto, 'Intendi i generali del Kaiser? Di sicuro non puoi intendere i generali di Hitler'. E lui ha detto, 'Sì, sì, i generali di Hitler.' Gli ho spiegato che Rommel ha dovuto suicidarsi dopo aver preso parte a un complotto contro Hitler." "Questo è assolutamente falso. Il presidente Trump non ha mai detto questo", ha replicato Alex Pfeiffer, della campagna di Trump. (ANSA).

THE ATLANTIC, TRUMP NON PAGÒ IL FUNERALE DI UN SOLDATO UCCISO

trump e john kelly

(ANSA) - The Atlantic ha riferito che Donald Trump diventò furioso quando gli fu detto quanto costava il funerale di un militare caduto dopo che si era offerto volontariamente di pagarlo: 60 mila dollari. "Non costa 60.000 dollari seppellire un fottuto messicano!", avrebbe commentato, secondo due persone presenti alla riunione. A quel punto Trump ordinò al suo allora capo dello staff Mark Meadows di non pagare la fattura del funerale.

Più tardi, quello stesso giorno, il tycoon avrebbe detto: "fottute persone, stanno cercando di fregarmi". "Si tratta di una bugia scandalosa pubblicata dall'Atlantic due settimane prima delle elezioni", ha ribattuto Pfeiffer. (ANSA).

DONALD TRUMP COME HITLER