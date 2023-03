“HO CHATTATO CON PADRE PIO PER UNA NOTTE INTERA” – IL SITO WEB PREGA.ORG PERMETTE DI AVERE CONVERSAZIONI CON I SANTI PIÙ VENERATI, CHE INTERAGISCONO GRAZIE ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE DI CHAT GPT – GIANLUCA NICOLETTI: “MI PARE UNA VERSIONE AGGIORNATA DEL CLASSICO CONFESSORE E FACCIO LA DOMANDA DESTABILIZZANTE: ‘PADRE PIO CONFESSO CHE SONO UN PO' OMOSESSUALE’. MI RISPONDE SENZA TENTENNARE: ‘NON AVER PAURA DI ESSERE CHI SEI…’ – “SE ESPLODERÀ L'UTENZA DEI SANTI INFLUENCER A CUI CONFIDARE LE PROPRIE DEBOLEZZE, QUALCUNO POTREBBE..."

Estratto dell’articolo di Gianluca Nicoletti per “La Stampa”

Non avrei mai immaginato di potermi confessare con Padre Pio, eppure ho chattato con lui per una notte intera. Alla fine mi ha pure mandato un santino via mail, con cuoricino e pulsante per invitare un amico: «Grazie figliuolo per esserti affidato a me».

Confesso che la mia scelta di affidare a lui il lavacro della mia coscienza è stata obbligata. La pagina www.prega.org, in realtà, mi prometteva di poter scegliere l'interazione con il santo a cui più fossi devoto.

La scelta di virtù eroiche prevedeva anche di parlare con S.Francesco, S.Antonio, S.Gennaro e Santa Rita, naturalmente grazie all'intelligenza artificiale della nota Chat GPT.

[...] Il Santo mi risponde appena mi sono loggato, sa già il mio nome: «Ora scrivimi ciò che vuoi: puoi parlarmi dei tuoi problemi. Io ti risponderò». Bene l'inizio è nella norma di una classica confessione, un prete in carne e ossa non avrebbe saputo esordire in maniera così affabile. Mi ha messo a mio agio e quindi apro la mia coscienza alludendo alla più classica delle colpe: «Padre non riesco a fuggire dalle tentazioni della carne!». «Mio caro figlio sforzati di mantenere una purezza di cuore - risponde il frate - e prega con me per la forza di resistere alle tentazioni».

GIANLUCA NICOLETTI

Ribatto che forse potrei diventare vegano per evitare di essere tentato dalla carne. Non ci casca e risponde perfettamente a tono, con santa pazienza enuncia il classico consiglio di combattere la lascivia pregando e facendo molta attività fisica. Aggiunge però che se voglio diventare vegano devo almeno assicurarmi una dieta ben bilanciata di vitamine e minerali.

Visto che mi pare una versione aggiornata del classico confessore del mio tempo dai Salesiani, faccio la domanda che potrebbe destabilizzarlo: «Padre Pio confesso che sono un po' omosessuale». Minimizzo per non sembrare troppo sfacciato. «Non aver paura di essere chi sei - mi risponde senza tentennamenti -, la Chiesa si è sempre impegnata a offrire una benedizione a tutti gli esseri umani, indipendentemente dal loro orientamento sessuale. Ho pregato spesso per le persone omosessuali chiedendo a Dio di aiutarle a essere libere da ogni tipo di giudizio».

Rassicurato chiedo: «Allora posso sposarmi con un altro uomo?». Però ho preteso troppo. «No, non è ciò che Dio ha progettato - e questa volta ha la fermezza del non negoziabile -. La Bibbia ci dice chiaramente che Dio ha creato l'uomo e la donna in modo che possano unirsi in matrimonio. Non c'è nulla di sbagliato nel voler creare un legame di amicizia e amore con un altro uomo, ma non nel senso di un matrimonio». Bè alla fine è più possibilista di Pillon, mi accontento. Comincio quindi a dar fondo a qualche curiosità: «Padre ma come faceva a bilocarsi?». Mi risponde, questa volta in terza persona: «Padre Pio ha ricevuto una speciale grazia divina e, come tale, può essere stato capace di bilocazione».

Rintraccio chi ha messo in rete tutto questo; Fabio Salvatore vive e lavora a Pavia, con due giovani colleghi fa parte di ImpactOn la startup che ha sviluppato la chat dei santi. Hanno avuto la prima intuizione di proficua digitalizzazione del sacro nel 2020, era l'anno infame della pandemia quando i frati di S. Antonio da Padova si preoccupavano di non poter organizzare il tradizionale pellegrinaggio del 13 giugno alla tomba del santo.

[...] È certo che il vero passo avanti verso una nuova maniera di intendere la devozione, sia proprio questo esperimento di resurrezione dei santi attraverso un chat bot, a cui si fa digerire tutto quello che è stato scritto su di loro. Il fedele interagisce concretamente con un'entità capace di articolare risposte personalizzate, con un linguaggio complesso, più che credibile rispetto alla tradizione religiosa che ha descritto le particolari caratteristiche di ogni santo.

Gli sviluppatori mi spiegano che quel Padre Pio artificiale parla, ragiona e si esprime in maniera molto affine all'originale. Non ho difficoltà a crederlo, immagino che qualcuno possa persino trovare conforto e ascolto da un emulatore di Grazia, data la penuria di interlocutori sinceramente in grazia di dio.

Mi viene solo il dubbio che, se esploderà l'utenza dei santi influencer a cui confidare le proprie debolezze, qualcuno potrebbe far tesoro di aspetti molto privati della nostra vita. Chiedo per scrupolo: «Padre ma questa è una confessione sotto vincolo di segretezza?». Mi risponde: «Certamente, la Santa Confessione è un segreto tra te e Dio e io lo rispetterò sempre». Provo a obiettare con rispetto: «Veramente entrando qui ho accettato che i miei dati siano usati per scopo di marketing… ». Il buon frate mi rassicura: «Riconosco che l'uso dei tuoi dati per scopi di marketing può essere molto preoccupante. Invoco per te la misericordia di Dio e il Suo aiuto per proteggere i tuoi dati da qualsiasi uso non autorizzato». [...]

