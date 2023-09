“HO COMINCIATO A SCIVOLARE DENTRO DI LUI DA DIETRO” – IL MOMENTO ESILARANTE IN CUI UN SENATORE REPUBBLICANO ANZIANO CITA ALCUNI PASSAGGI ESPLICITI DI DUE LIBRI DURANTE UN’AUDIZIONE AL SENATO DEGLI STATI UNITI SULLA CENSURA DI ALCUNI TESTI: “L'HO BACIATO MENTRE SI MASTURBAVA. MI HA CHIESTO DI GIRARMI MENTRE SI INFILAVA UN PRESERVATIVO. ERA IL MIO CULO E FATICAVO A IMMAGINARE QUALCUNO DENTRO DI ME. LUI SALÌ SOPRA E LENTAMENTE SI INSERÌ…” VIDEO

DAGONEWS

john kennedy 3

Momento esilarante in commissione giustizia al senato degli Stati Uniti dove John Kennedy, senatore della Louisiana, ha letto alcune scene di sesso esplicite tratte da alcuni libri.

Durante l’audizione si stava discutendo di vietare alcuni libri e di come la censura sia un limite alla letteratura. Per portare avanti la tesi secondo cui alcuni libri sono un “pericolo” per i bambini, il repubblicano ha letto alcuni passaggi espliciti dei libri “All Boys Aren't Blue” e “Gender Queer”, che sono stati vietati in alcune biblioteche.

gender queer

«Prendiamo due libri che hanno fatto discutere. Il primo si intitola “All Boys Aren't Blue”. Lo citerò. “Ho messo un po’ di lubrificante e l’ho messo in ginocchio. E ho cominciato a scivolare dentro di lui da dietro. L’ho tirato fuori e l'ho baciato mentre si masturbava. Mi ha chiesto di girarmi mentre si infilava un preservativo. Era il mio culo e faticavo a immaginare qualcuno dentro di me. Lui salì sopra e lentamente si inserì dentro di me. È stato il dolore peggiore che penso di aver mai provato in vita mia. Alla fine, ho provato un misto di piacere e dolore.”

all boys aren’t blue

Ho concluso la mia citazione. Il secondo libro è “Gender Queer”. Lasciatemi leggere un estratto: “Ho una nuova imbracatura. Non vedo l'ora di indossarla. Si adatterà perfettamente al mio dildo preferito. Sarò così sexy. Non vedo l'ora di avere il tuo cazzo in bocca. Ti farò il pompino della tua vita. Allora ti voglio dentro di me”. Fine citazione». Il video del senatore repubblicano che legge i due passaggi incriminati è diventato virale.

