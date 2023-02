CAMILLA MARIANERA

1. MESSAGGI CRIPTATI E ALIAS PER IL FUNZIONARIO TALPA

Estratto dell’articolo di Michela Allegri per “il Messaggero”

Nomi falsi e reati veri: ricerche illegali nel sistema dell'Ufficio intercettazioni della Procura, effettuate utilizzando le password di colleghi, per rivelare sottobanco - e a pagamento - informazioni segrete.

Ma anche escamotage per sviare i controlli: segnali in codice, pagamenti in contanti per non lasciare traccia, comunicazioni criptate tramite app difficili da intercettare. E, soprattutto, l'anonimato completo.

Dall'inchiesta che ha fatto finire in carcere per corruzione la praticante avvocato Camilla Marianera e il fidanzato Jacopo De Vivo, emergono i trucchi utilizzati dalla talpa di piazzale Clodio per depistare gli accertamenti su quello che gli inquirenti descrivono come un «protocollo criminale» andato avanti per almeno due anni, e che l'aspirante legale definisce una «modalità alternativa» per ottenere informazioni.

[…] I carabinieri […] stanno cercando di identificare il funzionario dell'Ufficio intercettazioni che, in cambio di 200 euro a pratica, avrebbe rivelato alla Marianera dati sensibili su indagini in corso. Lei, poi, li avrebbe riferiti ai suoi clienti, almeno 10 […] procacciati da De Vivo. I fidanzati ora sono in carcere, ma, per il momento, la talpa è senza nome: «È un soggetto capace di comprendere come "vendere" le informazioni segrete - annota il gip Gaspare Sturzo nell'ordinanza - senza farsi tracciare».

Nelle intercettazioni, la Marianera e il fidanzato non nominano mai il funzionario. Solo una volta parlano del loro «amico Roberto, l'avvocato». Per gli inquirenti si tratta di un nome in codice per nascondere la vera identità della talpa.

[…] Nessuna conversazione diretta e incontri limitati, per impedire «di fare della quotidianità un elemento di rischio», scrive il gip. E ancora: pagamenti solo in contanti, per evitare di attirare sospetti. Nell'ordinanza si legge che il funzionario «avrebbe fatto un controllo - che gli indagati chiamano "check", ndr - almeno su 10 nomi, di cui due sarebbero risultati sotto intercettazione». Ma la talpa all'Ufficio intercettazioni, secondo i pm, non era l'unica. […]

2. LA RETE DI TALPE DELL’AVVOCATA CHE DAVA NOTIZIE AI CRIMINALI

Estratto dell’articolo di Andrea Ossino per “la Repubblica”

Compravano informazioni segrete negli uffici della procura di Roma per rivenderle a una decina di clienti, tra cui anche persone vicine al clan dei Casamonica. Ed erano riusciti a infiltrarsi «presso un delicatissimo ufficio del Comune di Roma che si occupa di sicurezza e legalità».

Due arresti e cinque nomi finiti sul registro degli indagati rivelano una voragine profonda «in uno dei settori più delicati dell’attività investigativa, nel cuore della procura di Roma». […]

Lei si chiama Camilla Marianera ed è una ragazza di 31 anni che ha studiato per diventare penalista. Figlia di un pregiudicato, dopo alcuni anni di pratica in un noto studio legale della Capitale è stata assunta nel dicembre scorso in Campidoglio. Lavorava da alcune settimane per l’assessora romana alla Sicurezza, Monica Lucarelli. Un incarico che le permetteva di partecipare ai «comitati per la sicurezza pubblica », dove si parla di «notizie sensibili rispetto agli sviluppi di attività criminali » e grazie al quale carpiva importanti informazioni. «Ho conosciuto il capo della polizia che sono andata a fare la riunione...», diceva infatti al telefono l’indagata riferendosi a un alto dirigente della polizia e aggiungendo «di aver appreso notizie in merito a delle non meglio definite attività d’indagine sul conto della nota famiglia dei Casamonica ».

Il suo ragazzo invece si chiama Jacopo De Vivo e lavora nel mondo del gioco d’azzardo legale. Suo padre era uno storico ultrà giallorosso e lui, come il genitore, ha avuto rapporti con Fabrizio Piscitelli, quel Diabolik freddato nel 2019 durante una guerra dal sapore di mafia.

[…] Marianera inoltre avrebbe camuffato la sua identità presentandosi sotto mentite spoglie al «personale di cancelleria di una sezione del Tribunale di Roma e poi presso il Commissariato Ps del Viminale» per avere informazioni sul dissequestro del cellulare di un cliente. Trucchetti e mazzette da poche centinaia di euro sarebbero bastati per rubare informazioni da vendere al miglior offerente.

