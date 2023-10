7 ott 2023 12:48

“HO DENUNCIATO IL LOCALE PERCHÉ MI FACEVA LAVORARE IN NERO” - EMMA RUZZON, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA, SI INCAZZA E IN UN VIDEO ANNUNCIA DI AVER SFANCULATO IL SUO LAVORO DA BARISTA IN UN LOCALE IN CENTRO: “MI HANNO OFFERTO UN CONTRATTO, MA CHE CONTEGGIAVA UN QUINTO DELLE ORE IN CUI IO EFFETTIVAMENTE LAVORAVO, IL CHE VUOL DIRE CHE I SOLDI MI ARRIVAVANO UN PO’ IN BUSTA E TUTTO IL RESTO IN NERO. QUESTO SISTEMA È MALATO. E POI DICONO CHE SIAMO PIGRI...” - VIDEO