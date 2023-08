“HO DETTO A MAURO: “STO PER MORIRE E NON ME LO DICONO” – WANDA NARA PARLA PER LA PRIMA VOLTA DEL MOMENTO IN CUI HA SCOPERTO DELLA MALATTIA: “ALL’INIZIO LE INFERMIERE SONO ARRIVATE PIANGENDO E MI HANNO ABBRACCIATA. AVEVANO DEI SOSPETTI, MA POTEVANO ESSERE SEI MALATTIE DIVERSE, PER QUESTO NON MI HANNO DETTO NIENTE. MAURO VOLEVA LASCIARE IL CALCIO, MIA SORELLA ZAIRA È TORNATA DALLE VACANZE, MIA MADRE ERA SDRAIATA PER TERRA, I MIEI FIGLI PIANGEVANO…”

«All’inizio le infermiere sono arrivate piangendo e mi hanno abbracciata e io ho detto a Mauro: “Sto per morire e non me lo dicono”. Sono andata nel panico perché non sapevo cosa stesse succedendo. Avevano dei sospetti, ma potevano essere sei malattie diverse, per questo non mi hanno detto niente». Così Wanda Nara racconta gli attimi che hanno preceduto il momento in cui ha scoperto di avere una grave malattia al sangue, giovedì scorso. […]

«Mauro voleva lasciare la sua carriera, mia sorella Zaira è tornata dalle vacanze, mia madre era sdraiata per terra, i miei figli piangevano per quello che avevano sentito. Sono diventata forte, ma tutto è crollato», ha aggiunto ancora. Prima ancora che la diagnosi fosse ufficializzata, Nara l’ha scoperta in televisione e poi su tutti i media argentini. Le prime indiscrezioni parlavano di una leucemia, ma la showgirl ha scelto di tenere per sé i dettagli. Il processo verso un’eventuale guarigione «sarà lento».

Da anni Wanda Nara è seguita da un medico a Milano «e all’improvviso, dal nulla, ho dovuto cercare qualcuno in Argentina», ha spiegato, aggiungendo che la sua intenzione iniziale era di saltare i test di routine programmati prima della partenza alla volta della Turchia. «Ma, fortunatamente, li ho fatti fare. Grazie al cielo li ho fatti fare». La strada, ora, è tracciata. Lunga, ma almeno c’è la certezza di quale sia il male da curare.

