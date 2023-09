2 set 2023 20:04

“HO DORMITO MALE, MI SENTO DROGATA” – I MESSAGGI DI GIULIA TRAMONTANO, LA 29ENNE UCCISA IL 27 MAGGIO A SENAGO DAL COMPAGNO, ALESSANDRO IMPAGNATIELLO, ALLA MADRE: “L’ACQUA PUZZA TERRIBILMENTE DI AMMONIACA” – A DICEMBRE IL FIDANZATO STAVA GIÀ TENTANDO DI AVVELENARE LEI E IL FETO CHE PORTAVA IN GREMBO. NON SOLO CON IL VELENO PER TOPI, MA ANCHE CON AMMONIACA E CLOROFORMIO. IL MOVENTE? TEMEVA CHE L’ARRIVO DEL BAMBINO INTRALCIASSE LE SUE “AMBIZIONI”