Non lo nomina mai. Ma il suo fantasma aleggia.

Shakira, star del pop latino — un patrimonio da 300 milioni di dollari; più di 125 milioni di copie vendute tra singoli e album in tutto il mondo — racconta nel salotto di Verissimo come si è sentita dopo la fine della relazione con l’ex calciatore del Barcellona Gerard Piqué: «Ho dovuto raccogliere da terra i pezzi, ho dovuto ricostruirmi; e la colla è stata la musica, un canale di espressione per elaborare i miei sentimenti, un mezzo per esorcizzare le emozioni intense con cui la vita a volte ti schiaccia. L’esperienza artistica è un modo per trasformare il dolore in qualcos’altro».

[…] Riflette ancora la cantante: «La musica ha una funzione terapeutica, permette di trasformare il dolore in forza, la rabbia in creatività, le lacrime in diamanti. Gli alti e bassi capitano a tutti, le canzoni del nuovo album ( Las mujeres ya no lloran , Le donne non piangono più) mi hanno aiutato a superare le difficoltà. Sono canzoni che non rappresentano solo me, ma in cui tante donne si possono identificare perché hanno attraversato esperienze e vicissitudini simili». Oggi come sta? «Sono più forte di un diamante, ma il processo di guarigione non finisce mai, ringrazio il pubblico che ha accolto i miei ululati di lupa ferita».

[…] Adesso Shakira è sola: «Ho tanti progetti, voglio andare in tour e ritrovare me stessa.

Voglio occuparmi dei miei figli, sono una mamma di tutti i tipi: incombente, amica, sorella, docente, segretaria, cerco empatia e dialogo. Oggi noi mamme dobbiamo fare tutto, dall’autista al bodyguard».

