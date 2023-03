“HO FATTO LA CERETTA ALLE ASCELLE, SE MAI VOLESSI LECCARMELE” – SCENE HOT A “UOMINI E DONNE” TRA GEMMA GALGANI E IL FOCOSO CORTEGGIATORE 71ENNE, SILVIO VENTURATO – DURANTE UN INCONTRO PICCANTINO A CASA DELL’UOMO, LUI SE N’È USCITO CON UNA RICHIESTA BIZZARRA E LEI SI È IRRIGIDITA, METTENDO FINE ALLA SERATA CHE SI PROSPETTAVA PROMETTENTE – IL RACCONTO DEL CORTEGGIATORE: “MI SONO TOLTO LA MAGLIETTA E…” - VIDEO

Estratto dell'articolo di Roberto Mallò per www.davidemaggio.it

silvio venturato 1

Marasma a Uomini e Donne tra Gemma Galgani e il “focoso” corteggiatore 71enne Silvio Venturato. Nell’appuntamento del dating show condotto da Maria De Filippi, i due hanno discusso in maniera piuttosto accesa, non riuscendo mai a trovare un punto di incontro utile a chiarire le loro divergenze. Proprio per questo, nelle prossime puntate del programma, l’epilogo sarà inevitabile.

silvio venturato gemma galgani 8

Silvio ha colpito fin da subito i telespettatori di Uomini e Donne per la sua ‘esuberanza’: oltre a non esitare a rivolgere a Gemma dei commenti focosi sul suo fisico (“Che bel gluteo“, “Che gran bel décolleté“), in pochissimo tempo è riuscito a domandarle se fosse disposta a fare del petting.

silvio venturato gemma galgani 6

Allo stesso tempo Gemma non si concedeva, se non per qualche bacio appassionato, e Venturato ha iniziato a dubitare della sua sincerità, motivo per il quale, dopo settimane di frequentazione, le ha chiesto se potesse raggiungerlo a Novara per dare una svolta al loro rapporto, facendo magari l’amore. Tale appuntamento è andato però nel peggiore dei modi, con la Galgani che ha dormito sul divano a causa di qualche battuta di Silvio giudicata volgare e poco romantica.

silvio venturato gemma galgani 7

“(…) La cena è andata benissimo, poi nel momento in cui abbiamo ripreso il taxi, siamo andati a casa. A casa ci siamo rilassati, no? Io ho tolto le scarpe, ho chiesto se potevo togliere la maglia, perché avevo su il dolcevita. A casa mia ci sono 25°, fa sempre caldo, giro sempre nudo. Comunque ho tenuto i pantaloni, ci siamo messi con i piedi sul tavolino.

silvio venturato gemma galgani 5

Lei altrettanto, ha tolto le scarpe, eravamo rilassati, stavamo chiacchierando. Io ero a torso nudo e niente, lei si è avvicinata, si è appoggiata sul mio petto. E io: ‘Si, ho fatto la ceretta’. ‘Anche alle ascelle’ - le ho detto – ‘Se mai volessi…’. E’ stata una battuta, non è che ho detto di leccarmi le ascelle (in una precedente esterna lui ha espresso il desiderio di leccarle a lei, ndDM). Ho fatto una battuta, ma non è successo niente“

silvio venturato gemma galgani 4

ha spiegato Silvio a Maria, riguardo alle accuse di Gemma. Quest’ultima ha dunque detto di non poter ripetere molte battute dell’uomo poiché non consone per il pomeriggio di Canale 5 […] “Dovevi mettere una tacca in più? (…) Che cosa mi hai detto? ‘Ho conquistato il K2, l’Everest’ - che cos’era? – ‘però non sono riuscito a piantare la bandiera’. Ma quale bandiera volevi piantare?“ ha così ricordato Gemma a Silvio su un’altra sua uscita “colorita”

La puntata si è quindi conclusa con la decisione di Silvio di conoscere altre due dame […]

