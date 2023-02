“HO FATTO PACE CON L'ITALIA” – ILARIA CAPUA TORNA A LAVORARE NEL NOSTRO PAESE DOPO 7 ANNI IN “ESILIO” NEGLI STATI UNITI. COLLABORERA’ CON L'UNIVERSITÀ AMERICANA JOHNS HOPKINS DI BOLOGNA - NEL 2014 LA VIROLOGA ERA STATA INDAGATA PER “PROCURATA EPIDEMIA E AFFARI ELLECITI” E “L'ESPRESSO” L'AVEVA SBATTUTA IN PRIMA PAGINA COL TITOLO “TRAFFICANTI DI VIRUS”. UN CASO DI MALAGIUSTIZIA (E MALAINFORMAZIONE) DAL QUALE CAPUA È USCITA CON UN PROSCIOGLIMENTO MA CHE LE HA STRAVOLTO LA VITA: “UNA DELLE GRANDI SFIDE È RIUSCIRE A TRASFORMARE GLI EVENTI PEGGIORI IN OPPORTUNITÀ...”

Estratto dell’articolo di Paola Pica per il “Corriere della Sera”

ILARIA CAPUA 1

Bologna, via Beniamino Andreatta, 21 febbraio 2023, ore 18. È il giorno dell’annuncio, la data da ricordare come un nuovo inizio nella sua vita di scienziata. Possiamo dire «bentornata in Italia prof»?

«Possiamo! Torno in Italia e soprattutto torno in Europa, l’ufficializziamo nel corso di un incontro alla Johns Hopkins Sais Europe University, l’università americana che ha una sede a Bologna dal lontano 1955 e con la quale avvio una collaborazione sui temi ai quali mi dedico da anni, la salute globale. Detto in inglese, l’incarico è di Senior fellow of Global Health».

Sono passati quasi sette anni dall’arrivo in Florida dove ha diretto dal 2016 il Centro di eccellenza One Health. Sette anni dall’ addio al Dipartimento di Scienze Biomediche di Padova che dirigeva, e alla Camera dei deputati dove era stata eletta con Mario Monti. […]

ILARIA CAPUA

C’è più Italia o più Europa in questa scelta?

«L’Europa ha bisogno di raccogliere energie positive, ha bisogno dei suoi cittadini e io credo abbia bisogno dei suoi ricercatori. [...] L’Italia, da parte sua, è in un momento nodale con grandi risorse a disposizione che vengono dal Pnrr. Un’opportunità di crescita scientifica e tecnologica per il Paese che non si ripeterà più. L’Italia oggi è un avamposto in Europa. E poi è il mio Paese».

Ha fatto dunque pace con l’Italia? Il film del 2021 «Trafficante di virus» tratto dal suo libro racconta dell’errore giudiziario che ha travolto l’esistenza sua, della sua famiglia, degli amici e dei colleghi. Quasi dieci anni dopo come vede quella tragica esperienza che l’ha spinta ad emigrare in Florida?

«Una delle grandi sfide della vita è quella di riuscire a trasformare gli eventi peggiori in opportunità». […]

ilaria capua foto di bacco (4)

Quanto è alta l’aspettativa di nuove scoperte?

«La ricerca può volare alto! Dagli studi sulle banche dati possono emergere mondi inesplorati. Così come è stato con il microscopio che ci ha aperto gli occhi sull’invisibile, c’era un intero universo che non si poteva vedere e in esso la risposta a tante delle nostre domande».

C’è una speranza per l’Italia di veder tornare altri «cervelli» oltre al suo?

«Mi piacerebbe essere d’ispirazione per altri e mi muove il desiderio di restituire qualcosa di quello che ho imparato. L’Italia della ricerca deve poter richiamare talenti per rilanciarsi in una dinamica internazionale».

Ci tolga infine una curiosità: ma suo marito Richard, «Rich» per chi ha seguito la vostra storia, che a dispetto di tutto è sempre rimasto al suo fianco nonostante le difficoltà, verrà a vivere a Bologna?

«Ahimè è più complicato del previsto... ( ride ). Siamo caduti vittime della Brexit! Non è così semplice per un “extracomunitario” e suddito di Sua Maestà ottenere la cittadinanza italiana. Richard ha sostenuto e passato l’esame dopodiché bisogna attendere anni... Ma questo è un altro degli intoppi inimmaginabili delle famiglie cittadine del mondo...».

l inchiesta dell espresso images

ilaria capua a dimartedi ILARIA CAPUA A DIMARTEDI