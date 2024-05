“HO FATTO PARTE DI UN PEZZO DI STORIA DI QUESTO PAESE…” - ARRESTATO GIANLUCA IUS, L’UOMO D’AFFARI, VICINO ALL’ESTREMA DESTRA, CHE FU L’ULTIMO A VEDERE IN VITA L’AMICO DIABOLIK – IL 49ENNE È ACCUSATO DI RICICLAGGIO – IL RACCONTO DELL’INCONTRO CON PISCITELLI PRIMA CHE VENISSE AMMAZZATO: "NON MI ERA SEMBRATO PREOCCUPATO, SOLO STANCO, SI STAVA SCAMBIANDO DEI MESSAGGI CON QUALCUNO. A UN CERTO PUNTO HA DETTO ALL’AUTISTA CUBANO: “DAI ANDIAMO A STO APPUNTAMENTO COSÌ POI…”

È stato arrestato Gianclua Ius, uomo d'affari, simpatizzante dell'estrema destra, amico del narcos Fabrizio Piscitelli, l'ultimo ad aver visto in vita Diabolik prima del suo omicidio. Secondo quanto apprende Repubblica, Ius, romano di 49 anni, è finito in manette nella Capitale con l'accusa di riciclaggio sull'asse Milano - Catania.

“Ho fatto parte di un pezzo di storia di questo Paese - ha spesso detto Ius in numerose interviste lasciando intendere di aver avuto rapporti con ambienti torbidi - nel quale però, chi torna o cerca di rimettersi in gioco avendo risolto alcuni problemi, trova qualche muro da scalare".

Ius (...) ha ricoperto in passato il ruolo di presidente del Foligno calcio, ogni anno finanzia e sponsorizza manifestazioni benefiche legate al mondo dello sport. È Main Partner della Nazionale Italiana Artisti Tv e sponsor delle Olimpiadi del Cuore di Forte di Marmi.

Ius da sempre amico di Diabolik ha raccontato in passato che "Fabrizio venne a trovarmi intorno alle 17.30 si intrattenne per un'oretta ed era in compagnia del suo autista cubano. Non mi era sembrato preoccupato, solo stanco. (...) Fabrizio stringeva il telefonino in mano, non mi pare avesse ricevuto chiamate ma si stava scambiando dei messaggi con qualcuno”.

Il racconto di Ius prosegue così: “A un certo punto ha detto al cubano: ‘Dai andiamo a sto appuntamento così poi partiamo per Anzio. In serata, infatti, doveva raggiungere dei nostri amici ormeggiati in porto per festeggiare un compleanno, in barca, direzione Ponza. Io gli dissi che non sarei andato perché dovevo lavorare. E lui mi prese in giro: Lavori troppo. Eravamo rimasti che ci saremmo rivisti venerdì o sabato. Invece la sera, un amico mi ha mandato un messaggio: Gianlu' hai visto? Hanno sparato a Diabolik. Io risposi che non era possibile: Ma se l'ho visto solo mezz'ora fa!".

