21 feb 2023 19:31

“HO FATTO QUELLO CHE LO SPORT MI HA INSEGNATO” – LEZIONE DI FAIR PLAY DI UNA SCHERMITRICE 17ENNE ITALIANA CHE VINCE IN FRANCIA PER UN ERRORE DELL’ARBITRO E CHIEDE DI POTER RIPETERE L’INCONTRO DURANTE LA PROVA DI COPPA DEL MONDO UNDER 20. ALLA FINE LA RAGAZZA HA PERSO, MA NON SI E' PENTITA: “HO SENTITO CHE TORNARE IN PEDANA SAREBBE STATO PIÙ CORRETTO…”