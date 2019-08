“HO FATTO TUTTO IO, MI DIVERTIVO PERCHÉ OLTRE AL DENARO, AUMENTAVA IL MIO EGO” – IL FUNZIONARIO DEL MINISTERO DELLA SALUTE CHE HA FATTO SPARIRE 1,4 MILIONI PER GIOCARLI ALLE SLOT MACHINE SI È FREGATO CON UNA TELEFONATA IN CUI SI VANTAVA DELLA TRUFFA – IL PM INDAGA ANCHE SU UNICREDIT E LA DIRETTRICE DI FILIALE DOVE L’UOMO AVEVA IL CONTO: NON HA MAI EFFETTUATO SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE, QUANDO…

Francesco Salvatore per “la Repubblica – Roma”

« Queste cose le ho fatte proprio io negli ultimi due anni, in completa solitudine. Da una parte mi divertivo perché oltre ad avere svariato denaro aumentava il mio ego, nel senso che riuscivo a fregarli tutti». È stata una sorta di confessione la telefonata intercettata dal nucleo di polizia valutaria della Guardia di finanza, nella quale Vincenzo Zumbo, il funzionario addetto ai bonifici del ministero della Salute, raccontava di aver raggirato tutti. Non proprio tutti, però, a quanto pare; visto che il pm Carlo Villani e i finanzieri da lui coordinati stavano sulle sue tracce da tempo e sono riusciti ad incastrarlo.

Al termine dell' indagine, e dopo il suo arresto, oggi la procura gli contesta di essersi appropriato di un milione e 416mila euro. Peculato. Soldi di cui il funzionario dell' ufficio Bilancio del dicastero aveva la disponibilità: tra il giugno del 2017 e il marzo scorso, stando all' indagine, ha effettuato 270 operazioni di pagamenti a sé stesso.

Il meccanismo era semplice: presentava giustificativi di spese di missione fasulli e predisponeva falsi ordini di pagamento. Nell' intestazione della fattura inseriva come beneficiari l' agenzia di viaggio che emetteva i biglietti, o le società delle carte di credito aziendali utilizzate dai dirigenti. Quindi, nell' indicazione del codice Iban, indicava quello dei propri conto correnti.

Zumbo è indagato anche di autoriciclaggio, per aver impiegato 438mila euro sottratti dalle casse pubbliche ad attività speculativa.

Dello stesso reato è indagata anche Marcella Brugiati, la direttrice della filiale Unicredit in via Tagliamento, nella quale il funzionario ha accreditato sul suo conto corrente, da giugno 2017 a settembre 2018, 967mila euro. La donna non avrebbe effettuato «alcuna segnalazione di operazione sospetta cui era tenuta - questa è l' imputazione a suo carico - nonostante l' applicativo avesse rilevato in automatico per ben 3 volte operazioni anomale ai fini della dovuta segnalazione all' Unità di informazione finanziaria della Banca d' Italia, inserendo all' interno dello stesso programma la dicitura "da non segnalare"».

Il pm ha iscritto come responsabile amministrativa nel reato di autoriciclaggio anche la stessa Unicredit, non avendo adottato un efficace modello di organizzazione «predisposto al fine di prevenire la commissione di reati».

Circa 200mila euro sono stati trovati e sequestrati nei conti di Zumbo, visto che il funzionario era un ludopatico e ha speso buona parte del denaro così. Altri 237mila sono stati sequestrati in via preventiva proprio alla direttrice di banca su richiesta del pm Villani accolta dal gip Flavia Costantini.