“HO FATTO USO DI COCAINA A 17 ANNI” – NELL’AUTOBIOGRAFIA “SPARE” IL PRINCIPE HARRY AMMETTE QUELLO CHE MOLTI HANNO SOSPETTATO PER ANNI: “DURANTE UN FINE SETTIMANA DI CACCIA, MI È STATA OFFERTA UNA STRISCIA E DA ALLORA NE HO CONSUMATA ANCORA UN PO’. NON MI FACEVA SENTIRE FELICE, MA DIVERSO. E QUELLO ERA IL MIO OBIETTIVO. ERO UN DICIASSETTENNE DISPOSTO A PROVARE QUASI TUTTO CIÒ CHE AVREBBE ALTERATO L'ORDINE COSTITUITO". MA CHI GLIEL'HA OFFERTA, IN QUEL WEEKEND DI CACCIA? ERA FORSE UNA REUNION DI FAMIGLIA? - L'ALTRA RIVELAZIONE: "HO UCCISO 25 PERSONE QUANDO ERO IN AFGHANISTAN"

spare l autobiografia del principe harry

1. HARRY IN AUTOBIOGRAFIA, HO FATTO USO DI COCAINA A 17 ANNI

(ANSA) – Il principe Harry ammette per la prima volta di aver fatto uso di cocaina quando aveva 17 anni nella sua autobiografia dal titolo 'Spare - Il minore'. Lo riporta Sky News. "Certo che in quel periodo prendevo cocaina - si legge nel libro -. A casa di qualcuno, durante un fine settimana di caccia, mi è stata offerta una striscia, e da allora ne ho consumata ancora un po'".

E il duca di Sussex aggiunge: "Non è stato molto divertente, e non mi ha fatto sentire particolarmente felice come sembrava succedere ad altri, ma mi ha fatto sentire diverso, e quello era il mio obiettivo principale".

Harry motiva così la sua decisione di voler provare la sostanza stupefacente: "Ero un diciassettenne disposto a provare quasi tutto ciò che avrebbe alterato l'ordine costituito".

E aggiunge:"Almeno, è quello di cui stavo cercando di convincermi". Gli estratti dell'autobiografia sono stati pubblicati da Sky News che è venuta in possesso di una delle copie messe in vendita per errore in Spagna cinque giorni prima dell'uscita ufficiale dell'opera e subito ritirate.

IL PRINCIPE HARRY CON LA SVASTICA

Inoltre emerge dal libro che entrambi i principi Harry e William avevano chiesto al padre Carlo di non sposare Camilla dopo la morte della madre Diana: "Non hai bisogno di sposarti di nuovo', gli abbiamo chiesto". Il re invece quando nel 2005 era ancora principe di Galles si è unito in matrimonio con l'attuale regina consorte Camilla.

2. REGNO UNITO: HARRY, IN SERVIZIO IN AFGHANISTAN HO UCCISO 25 PERSONE

(LaPresse) - Nel suo libro di memorie 'Spare', il principe HARRY ha raccontato di aver ucciso 25 persone mentre prestava servizio in Afghanistan. Lo riporta Sky News. Il duca di Sussex ha trascorso 10 anni nell'esercito, inclusi due missioni in prima linea in Afghanistan, e patrocina la Invictus Games Foundation, che sostiene il recupero dei veterani attraverso le competizioni sportive.

principe harry e meghan markle 3 principe harry e meghan markle 1 intervista principe harry 6 principe harry e meghan markle 2 principe william e principe harry