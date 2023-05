1. «HO FREDDO, VEDO I MOBILI CHE GIRANO PER CASA»: MORIRE AL TELEFONO CON LA VICINA PER L’ALLUVIONE IN EMILIA-ROMAGNA

Estratto dell’articolo di Fabrizio Caccia per il “Corriere della Sera”

MALTEMPO IN EMILIA ROMAGNA

Fino all’ultimo la vicina, Marina Giacometti, ha cercato di convincerlo a scappare, a lasciare la sua casa al piano terra di via Marzari, mentre lei si era già rifugiata dalla figlia Martina, su al primo piano. Ma il signor Giovanni Pavani, 75 anni, di Castel Bolognese, è stato irremovibile: «A questa casa ci sono affezionato, Marina, ho messo i sacchi di sabbia alle finestre, vedrai che basteranno. Non mi muovo di qui».

DANNI DEL MALTEMPO IN EMILIA ROMAGNA

È morto al telefono con lei, la notte tra martedì e mercoledì, il signor Gianni. Quarantasette minuti di conversazione fino a quando la piena del Senio è arrivata e non gli ha dato scampo. Gli ultimi istanti, al telefono con la vicina, sono stati terribili: «Ho freddo, tanto freddo — ripeteva Gianni — L’acqua è entrata e sta salendo, vedo i mobili che girano per casa».

maltempo in emilia romagna 7

L’ultima cosa che lei gli ha detto è stata: «Mettiti in piedi sul tavolo, intanto io chiamo i soccorsi, dai che ce la facciamo...». Ma poi la linea è caduta e il telefono è rimasto muto. Allora Marina ha capito. La mattina dopo il corpo del signor Pavani, pensionato, una vita passata a lavorare in una ditta imolese di mobili per ufficio, è stato ritrovato sotto due metri d’acqua.

Una morte orribile, come quella del signor Giovanni Sella, 89 anni, a Sant’Agata sul Santerno, sempre nel Ravennate. Lui per 50 anni è stato il barbiere del paese, ma poi tutto precipitò con la morte prematura del figlio Giorgio, malato di leucemia. Da quel momento, il signor Sella ha lasciato il lavoro e si è ammalato gravemente anche lui.

lamone esondato - maltempo in emilia romagna

L’altra notte, quando il Santerno è esondato, l’ex barbiere era a letto e non si poteva muovere, così la moglie, anche lei anziana, ha cercato disperatamente di sollevarlo per portarlo via da lì. Impossibile. Allora la donna ha chiamato i soccorsi, è salita al primo piano e quando è arrivato l’elicottero dei vigili del fuoco si è sbracciata per attirare l’attenzione. Quelli, con una manovra perfetta, l’hanno fatta uscire dalla finestra e lei subito ha detto ai pompieri che giù al piano terra c’era anche suo marito, ma ormai l’acqua del fiume aveva allagato tutto. Il corpo è stato recuperato il giorno dopo. […]

2. SORPRESI IN CANTINA DALL’ONDATA MARITO E MOGLIE MORTI PER IL FRIGO

Estratto dell’articolo di Val.Err. per “il Messaggero”

maltempo in emilia romagna

Il bilancio sale drammaticamente. Altre cinque vittime accertate in provincia di Ravenna, quasi tutti anziani. Tra loro anche un altro disperso a Bagnacavallo, in località Boncellino.

Si aggiungono al doloroso calcolo. Sono tredici in tutto, al momento, i morti nel mare di acqua e fango che sta sommergendo la Romagna, con il ciclone che continua a flagellare la zona e gli allagamenti che adesso si son estesi a 42 i comuni.

Ma nel dramma c'è stato anche un lieto fine, che ha modificato la stima: un uomo, che mercoledì era stato dato per spacciato e considerato tra i decessi, era invece riuscito a salvarsi. Si era pensato fosse rimasto imprigionato nella sua auto, tra Castel Bolognese e Solarolo, nel Ravennate, i Vigili del fuoco non erano riusciti a raggiungerla. Ieri mattina, invece, quando una squadra pensava di trovare il cadavere nella vettura è stato verificato che l'auto era vuota e il proprietario era riuscito ad allontanarsi.

maltempo in emilia romagna 5

Le vittime accertate, invece, nella maggior parte dei casi, sono rimaste prigioniere della propria abitazione. C'è anche chi si era rifiutato di lasciare la casa e chi, invece, come la coppia di Russi, tentava di preservare un frigorifero dalla marea di fango che si stava riversando in una cantina. […] non hanno avuto scampo i contadini settantenni trovati nella cantina della loro casa, in un luogo isolato, a Russi, ieri mattina.

maltempo in emilia romagna 4

Era stato il figlio, due giorni fa, a dare l'allarme sui sociali per i due anziani, di 71 e 73 anni.Perché non riusciva a contattare i genitori né a raggiungerli. I familiari avevano tentato di spingersi fino alla zona isolata con un trattore, ma era stato impossibile per le strade impraticabili. Ieri sono intervenuti i carabinieri: i due agricoltori sono rimasti uccisi, nell'abitazione completamente allagata, sotto un frigorifero che stavano spostando.

maltempo in emilia romagna 1

Tra le ipotesi c'è anche quella che la coppia fosse tonata casa forse per mettere in sicurezza l'elettrodomestico.

Mentre sembra oramai escluso che siano morti folgorati. Sale a undici il drammatico bilancio delle vittime. Era invece di Castel Bolognese l'uomo, morto probabilmente mercoledì, sembra che si fosse chiuso in casa rifiutandosi di uscire al momento di arrivo della piena d'acqua. [….]

