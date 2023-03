26 mar 2023 15:30

“HO INIZIATO A LAVORARE A 7 ANNI. SONO NATO LAVORANDO” – L’INFANZIA DIFFICILE DI MASSIMO RANIERI, IL SOGNO DI DIVENTARE CANTANTE CON L’OBIETTIVO DI CAMPARE GENITORI E FRATELLI: “VIVEVAMO IN DIECI IN UNA SOLA STANZA E UN CESSO. UN FIGIO ARTISTA PER I MIEI? MIO PADRE QUASI SVENNE QUANDO MI DIEDERO 300MILA LIRE COME ACCONTO PER IL CONTRATTO CON UNA CASA DISCOGRAFICA A 12 ANNI. LUI NE GUADAGNAVA 30 IN UN MESE. MIA MADRE PENSÒ CHE AVEVAMO RUBATO I SOLDI. PER ME VOLEVA IL POSTO FISSO. LE DONNE? MI HANNO MOLLATO PERCHÉ LE HO TRASCURATE…” - VIDEO