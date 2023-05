15 mag 2023 19:14

“HO MANGIATO UN PIATTO DI SPAGHETTI ALLA BOLOGNESE CON LA MIA CARTILAGINE” – PER LA SERIE COSA NON SI FA PER FAR PARLARE DI SÉ, UNA SCIROCCATA INFLUENCER SPAGNOLA È FINITA NELLA BUFERA PER AVER RACCONTATO DI AVER MANGIATO LA CARTILAGINE DEL GINOCCHIO CHE LE ERA STATA ASPORTATA DURANTE UN’OPERAZIONE: “ERA MIA, VOLEVO RIMETTERLA NEL MIO CORPO” – UNA STRONZATA CHE LE È COSTATA L’ACCUSA DI CANNIBALISMO DA PARTE DEI FOLLOWER E…