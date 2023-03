DAGONEWS

Stacia Datskovska

Stacia Datskovska, una studentessa americana della NYU, che ha studiato a Firenze per un semestre, ha scatenato un’ondata di polemiche dopo aver pubblicato un articolo su “Insider il 9 marzo in cui ha raccontato di aver odiato ogni aspetto del suo tempo trascorso in Italia.

Uno sfogatoio privo di senso che è finito nel mirino della rete e che ha attirato i commenti anche di Amanda Knox che ha commentato su Twitter: «Ragazza, ma di cosa stai parlando? Studiare all’estero è fantastico». Certo, se sia un commento ironico o un rimprovero verso la studentessa non è dato saperlo. Di sicuro la Knox si è unita al coro di chi ha asfaltato la giovane che, non riuscendo a integrarsi, ha scatenato il suo livore contro i fiorentini su “Insider”.

amanda knox

Datskovska ha scritto che, sebbene avesse grandi speranze per il suo semestre a Firenze, ha odiato i suoi sette coinquilini, la gente del posto che ha trovato "ostile" e il suo tirocinio online.

Ha detto che «ha iniziato a disprezzare i luoghi, odiare le persone e non vedeva l'ora di tornare a casa nel campus di New York». La ragazza sostanzialmente odiava il fatto che i suoi coinquilini avessero una loro vita, che andassero in vineria nel tempo libero e che si ritrovava spesso a casa da sola. A questo si aggiungeva che nel weekend partivano per andare in luoghi come Amsterdam e Ibiza (“una forma di escapismo”) mentre lei si è ritrovata a partire da sola per Nizza, la Svizzera, Londra, Malta e Dubai.

amanda knox 3

Altro elemento che l’ha portata a odiare la sua esperienza sono stati i fiorentini: «Potrei fornire esempi concreti del loro essere ostili. Una volta, due donne parlavano di me sull'autobus, guardandomi dall'alto in basso e deridendomi. Altri alzavano gli occhi al cielo quando mi incontravano per strada». Inoltre è rimasta delusa dal fatto che l’esperienza non l’abbia aiutata a progredire nella sua carriera mentre i suoi coetanei stavano sfruttando al massimo le loro opportunità a New York.

amanda knox 1

Ovviamente le sue parole hanno scatenato un’ondata di commenti tra chi le ha ricordato che non è da tutti avere il lusso di studiare all’estero e chi ha sottolineato come il suo fosse un racconto completamente sconnesso. «Questa ragazza non ha nessuna consapevolezza di sé». E un altro ha aggiunto: «Quando il tuo programma di studio all'estero non è esattamente come tiktok che ha modellato la tua percezione della realtà».

