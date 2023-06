1. SU BIMBA SCOMPARSA TUTTE LE IPOTESI APERTE,ANCHE RAPIMENTO

kata la bambina scomparsa a firenze

(ANSA) - Sulla scomparsa della bimba di 5 anni a Firenze "tutte le ipotesi sono aperte, compreso il rapimento da parte di adulti o l'allontanamento". Lo ha detto il generale Gabriele Vitagliano, comandante provinciale dei carabinieri di Firenze giunto nell'edificio da dove si sono perse le tracce della piccola. "Nello stabile sono state effettuate due perquisizioni, una la scorsa notte e una stamane, ma non ci sono tracce -spiega- la piccola sarebbe scomparsa attorno alle 15 e la madre è tornata dal lavoro verso le 15.15 non trovandola".

la madre di kataleya mia alvarez. 1

2. BAMBINA DI CINQUE ANNI SCOMPARSA A FIRENZE, LA MAMMA: "AIUTATEMI"

Luca Serranò per www.repubblica.it

[…] Sabato mattina Kataleya Mia Alvarez, questo il nome della piccola di origini peruviane, era nell'edificio in cui vive, l'ex hotel Astor che è occupato da varie famiglie, […] A quanto pare, poco prima aveva bisticciato con un'altra bambina: "Giocavano nel cortile, mia figlia mi ha detto che hanno litigato e lei è salita a casa" racconta un'amica della mamma. Quando la mamma, Caterina, è tornata a casa dal lavoro non l'ha trovato la figlia. Dopo averla cercata invano, ha presentato denuncia ai carabinieri.

kataleya mia alvarez.

Kataleya indossava una maglietta bianca e pantaloni viola. Le ricerche si concentrano tra via Maragliano, via Boccherini e via Monteverdi. […]. La madre della bambina le segue in strada, insieme ad alcune connazionali. […] "Dov'è, dov'è la mia bambina?" è la frase che ripete nel pianto. Poi più tardi aggiunge: "Ho paura che sia stata portata via da qualcuno".

la madre di kataleya mia alvarez. 2

La mamma e la famiglia del fratello che vivono nello stesso stabile occupato avevano avuto discussioni e screzi negli ultimi tempi con altri inquilini del palazzo (sembra con persone del terzo piano), soltanto pochi giorni fa erano stati aggrediti e costretti a barricarsi in una stanza mentre altri cercavano di sfondare la porta, armati di coltelli.

In quell'occasione un giovane equadoriano si era gettato da una finestra del primo piano facendo un volo di otto metri. […] "Ma non voglio pensare che siano stati loro, non possono essere arrivati a tanto" dice ancora la mamma. Che poi aggiunge: "Più passa il tempo e più ho paura che qualcuno me l'abbia portata via, non so cosa pensare...aiutami a ritrovarla". […]

kataleya mia alvarez

L'AMICA DELLA MAMMA: "AVEVA GIOCATO CON MIA FIGLIA"

Un'amica della mamma racconta: "La piccola era stata lasciata a casa con lo zio". Poi sarebbe andata a giocare in cortile. Un'altra amica della mamma aggiunge: "Ci hanno detto che dalle telecamere sulla strada si vede la bambina entrare nel cortile e non la si vede più uscire[…] I cani sembrano indirizzare le ricerche nello stesso palazzo e in uno adiacente. Tuttavia della bambina non ci sono tracce. Sono arrivati anche i vigili del fuoco del nucleo sommozzatori per ispezionare le condutture e una squadra con un'autoscala per raggiungere tutte le stanze dell'edificio.

Controlli nel fiume Mugnone, nel parco delle Cascine e nell'edificio dove abita

la madre di kataleya mia alvarez. 3

[…]

L'APPELLO DELLA PREFETTURA

Un appello in mattinata è stato diffuso anche dalla prefettura con un invito ai cittadini a collaborare: "Ieri sera ricevuta la segnalazione di scomparsa della minore Chiello Alvarez Mia Kataleya sono state attivate le ricerche come previsto dal piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse con il coinvolgimento dele forze di polizia, dei vigili del fuoco e di altri soggetti istituzionali. Le attività in corso sono coordinate dall'arma dei carabinieri in raccordo con la prefettura e la procura. Rivolgiamo un appello a chi fosse in possesso di notizie utili a rintrracciare la piccola Alvarez Mia Kataleya, di informare senza ritardo attraverso il numero unico dell'emergenza 112 la locale Arma dei carabinieri".

