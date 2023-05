“HO PENSATO DI DIRE ALLA MADONNA, ‘VAI DA UN’ALTRA PARTE” – L'INTERVISTA DE "LE IENE" A GISELLA CARDIA, LA SANTONA DI TREVIGNANO CHE SOSTIENE DI PARLARE CON LA VERGINE MARIA OGNI 3 DEL MESE: “LA MOLTIPLICAZIONE DEGLI GNOCCHI È VERA: ERANO PRESENTI ANCHE DUE SACERDOTI. GENTE E' VENUTA A CASA CHE VOLEVA PICCHIARMI" – TREVIGNANO SI PREPARA AL GRAN GIORNO, OGGI (PUNTUALE COME UNA SCADENZA FISCALE) ALLE 15 LA MADONNA “APPARIRÀ” A GISELLA...

CLICCA QUI PER VEDERE L'INTERVISTA DI GISELLA CARDIA A "LE IENE"

1. LA SEDICENTE VEGGENTE GISELLA CARDIA ALLE IENE: “QUALCUNO VUOLE DISTRUGGERE TREVIGNANO E LA MADONNA…”

Estratto dell’articolo Sil.Co. per www.tusciaweb.eu

Gisella Cardia e il marito

In attesa di vedere oggi se anche questo 3 del mese sarà rispettata l’apparizione della Madonna a “scadenza”, ieri sera la sedicente veggente Gisella Cardia, dopo presenza lampo da Bruno Vespa, è stata col marito a Le Iene, intervistata da Gaston Zama.

“Apri le porte di casa perché ti manderò tante persone per essere convertite”, sarebbe stato sei anni e mezzo fa il primo messaggio della Madonna, indicandole anche il terreno da comprare per l’adunanza di fedeli.

GISELLA CARDIA - LE IENE

“Quando ho le visioni è come se andassi in un’altra dimensione”, ha ribadito la 53enne d’origine siciliana che raduna le folle sul lago di Bracciano. Sulle questioni spinose, come l’essere stata incinta dello Spirito Santo risponde “assolutamente no”, mentre riguardo a gnocchi e coniglio dice che è “una storia vera detta in modo sbagliato”, spiegando “io non moltiplico niente, ma è successo, la confermo” e che “erano presenti due sacerdoti”, come ha sottolineato il marito.

Gisella Cardia

“Ma vi rendete conto che qui hanno fatto un comitato No Madonna?”. Parla di “fango” e di un “disegno dietro”, di “qualcuno che vuole distruggere Trevignano e la Madonna”, di “gente venuta a casa che voleva picchiarmi”, “messaggi minatori”, “anima a pezzi, ma fede più forte”. Dice: “Ho anche pensato di dire alla Madonna, ‘vai da un’altra parte'”.

Replica alle accuse del regista Luigi Avella che a Viterbo ha girato un film su Santa Rosa e le avrebbe donato 123mila euro, usati per comprare un climatizzatore, salvo essersene pentito: “Lui ha detto io voglio dare questi soldi all’associazione Madonna di Trevignano, sono stati spesi per risistemare il santuario”. […]

2. MADONNA DI TREVIGNANO, LA SFIDA DELLA VEGGENTE: OGGI IL RADUNO CON I FEDELI

Estratto dell’articolo di Chiara Rai per “Il Messaggero”

GISELLA CARDIA E IL MARITO A LE IENE

È tutto pronto come da programma o, meglio, come da sette anni a questa parte. Solo che stavolta si aspetta un'affluenza di persone ancora più numerosa. Ci sarà la sedicente veggente, ci sarà la teca con la statuetta della Madonna acquistata a Medjugorje che avrebbe pianto lacrime di sangue. Ci sarà uno spiegamento di almeno 50 elementi delle forze dell'ordine.

I carabinieri saranno in divisa, ma diversi poliziotti in borghese controlleranno la situazione da vicino per evitare disordini. La cerimonia si ripete. Oggi è il 3 maggio e saranno forse più di un migliaio i fedeli che dalla tarda mattinata raggiungeranno il terreno con vista lago di Bracciano, a Trevignano, per pregare insieme a Maria Giuseppa Scarpulla, alias Gisella Cardia che intorno alle 15 dovrebbe ricevere un messaggio direttamente dalla Madonna da divulgare ai suoi seguaci […]

Gisella Cardia

Paradossale che inserendo la strada su Google maps sia indicato addirittura "santuario Gisella", luogo di culto. Ormai è una realtà di speranza per molti e una mis en scène dai contorni trash per altrettanti altri. Dalle 13 sarà possibile entrare all'interno del campo. Dalle 14,30 si inizia a recitare il Rosario. Non c'è bisogno di prenotarsi e l'ingresso è gratuito ma sul sito della onlus le indicazioni sono precise: bisogna vestirsi in maniera decorosa, spegnere i cellulari, fare silenzio.

GISELLA CARDIA BRUNO VESPA

E cosa che non c'è scritta, evitare di non portare con sé macchine fotografiche, penne e taccuini perché i giornalisti non sono proprio i benvenuti. Proprio oggi si riunirà l'Osservatorio per le apparizioni e i fenomeni mistici legati alla figura della Vergine Maria, che sarà quindi chiamato a valutare i fatti di Trevignano. La tensione nella cittadina è alta.

Nessuna auto potrà arrivare in via Campo delle Rose, dove tra l'altro vige un'ordinanza di interdizione alla circolazione di vetture. Si può percorrere la strada soltanto a piedi. […]

Gisella Cardia 1 GISELLA CARDIA RACCONTA IL MIRACOLO DELLA MOLTIPLICAZIONE DEGLI GNOCCHI MADONNA DI TREVIGNANO la madonna di trevignano fedeli riuniti a trevignano di fronte alla madonna fedeli riuniti a trevignano di fronte alla madonna FEDELI INTORNO ALLA STATUA DELLA MADONNA DI TREVIGNANO Gisella Cardia