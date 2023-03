16 mar 2023 16:37

“HO PENSATO: MIO FIGLIO FINISCE CHE MUORE…” – PARLA LA MAMMA DI “FURBIZIO” CORONA: “FABRIZIO HA CRISI DA PAZZO, È MALATO, PER QUESTO È AGGRESSIVO” - L'EX RE DEI PAPARAZZI È A PROCESSO PER I FATTI DI MARZO 2021, QUANDO AVEVA ROTTO IL VETRO DI UN'AMBULANZA PERCHÉ NON VOLEVA ESSERE RIPORTATO IN CARCERE. AVEVA ANCHE TENTATO DI USCIRE DA UNA FINESTRA DELL'OSPEDALE - DISPOSTA UNA PERIZIA PSICHIATRICA SU CORONA