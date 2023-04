“HO PERSO GIÀ QUATTRO CHILI DA QUANDO HO RIMOSSO LE PROTESI” – IL PERCORSO DI PURIFICAZIONE DA BOTOX, SILICONE E PROTESI DI BLAC CHYNA CHE, DA ASPIRANTE EX REGINA DELLA PLASTICA, VUOLE RIMUOVERE TUTTO CIÒ CHE NEGLI ANNI SI È FATTA IMPIANTARE O INIETTARE SOTTO PELLE – L’EX SPOGLIARELLISTA DIVENTATA POI INFLUENCER E IMPRENDITRICE DI BELLEZZA, HA AMMESSO DI SENTIRSI LA CARICATURA DI SE STESSA E ORA VUOLE UNA VITA NUOVA, FACENDO RIMUOVERE ANCHE IL TATUAGGIO SATANICO CHE AVEVA SU UNA CHIAPPA…

Estratto dell'articolo di www.tgcom24.mediaset.it

Blac Chyna […] non ha intenzione di aggiungere al suo corpo nuove protesi o filler, bensì di rimuovere tutto. […] Nata nel 1988 a Washington, Blac Chyna ha iniziato la sua carriera come spogliarellista negli strip club di Miami. Da lì è stato un crescendo di popolarità, che l’ha portata a costruire un vero e proprio impero.

Non solo influencer e modella: Chyna ha lanciato negli anni un brand di vestiti, Blac Chyna Closet, un salone di bellezza e un marchio di creme per il corpo. Chi non ricorda il “Pussy Power”, un preparato che aiuta ad entrare in contatto con la parte più divina della femminilità? Insomma, l’americana sa come vendere i suoi prodotti. Nel 2016 ha avuto una figlia con Rob Kardashian, fratello di Kim, e questo ha contribuito ad accrescere la sua fama. […]

[…] Il suo viaggio per la rimozione delle protesi al seno, del silicone sui glutei e dei filler in faccia è appena iniziato ma lei non si nasconde e condivide tutti gli step con i suoi follower. “Cosa ti ha ispirata?”, le chiede la dottoressa che con le siringhe estrae il materiale che la star si è fatta iniettare anni fa sul volto. “Non mi piace più questo look, mi ha cambiata completamente, ora non sono più Blac Chyna”, dichiara lei con tenerezza, ammettendo di sentirsi ormai una caricatura di sé stessa.

[…] “Per togliere le protesi al seno e il silicone sui glutei ci vogliono circa quattro ore, a me ne sono servite 8 e mezzo, continuavano a intasarsi i macchinari, tanti erano i filler iniettati”

L’ultima (per ora) seduta di ritorno alle origini prevede la rimozione di un tattoo a tema satanico, che Blac Chyna si era fatta incidere tempo fa su un gluteo. “Grazie Dio per avermi salvato. Cancello il tatuaggio del diavolo. Rimando tutta questa energia al proprietario”, fa sapere sui social. […] E si firma solo “Angela”, il suo nome di battesimo

