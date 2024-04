19 apr 2024 10:15

“HO PERSO TUTTO CIÒ PER CUI HO LAVORATO UNA VITA” - CINQUE MESI IN CARCERE DA INNOCENTE E UN’AZIENDA PERSA. LA STORIA DI “NON GIUSTIZIA” DI ERMINIO DIODATO, UN PICCOLO IMPRENDITORE DELLA PROVINCIA DI VARESE ACCUSATO DI DETENZIONE DI DROGA AI FINI DI SPACCIO - NON AVENDO RESPONSABILITA’, HA OTTENUTO DALLO STATO UN INDENNIZZO DI 60MILA EURO PER INGIUSTA DETENZIONE - LA TELEFONATA ANONIMA CHE INNESCO’ L’ARRESTO MA…