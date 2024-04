Il trapper Baby Touché lascia di nuovo lo studio#Drittoerovescio pic.twitter.com/OrngtPHoDo — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) April 4, 2024

Estratto da www.ilmessaggero.it

Baby Touché torna sullo scontro con Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento di Rete 4 di cui è stato ospite giovedì 4 aprile. Il trapper aveva lasciato lo studio scortato dalla sicurezza dopo uno scambio di battute molto acceso con il conduttore.

Baby Touché, che è indagato per detenzione abusiva di armi ed esplosivi e con due fogli di via da Vicenza e Venezia, qualche ora aver lasciato lo studio in malo modo è tornato sulla vicenda attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram (dal quale sono scomparsi tutti i post precedenti al 5 aprile 2024).

telescazzo tra baby touche?? e paolo del debbio 2

Il 20enne padovano di origini marocchine scrive: «Siete tutti uguali, avevate la possibilità di capire il motivo per il quale la nostra generazione è arrabbiata ma no, cercate sempre il modo di fare uscire il male che c’è in me per strumentalizzarmi. Sono la prima persona che è stata pagata in quello studio, ho preso più soldi di quanti ne prende il conduttore in un mese, non mi ha invitato lui ma la direttrice di Mediaset. Non vedo l’ora di venire ripagato per ascoltare dei frustrati parlare di me».[…]

